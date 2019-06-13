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Новости Одессы и Одесской области

Где и какие административные услуги можно получить в Одессе?

Где и какие административные услуги можно получить в Одессе?

Сейчас в Одессе работает четыре муниципальных центра административных услуг — в «Новой мэрии» (Приморский район) и филиалы в трёх остальных районах города. Они оборудованы колл-центром и системой регулирования очереди. А чтобы проконсультироваться или записаться на прием, можно предварительно позвонить по номеру — 15-35 или 705-55-55 (бесплатно). Одесситы с ограниченными возможностями могут воспользоваться бесплатным сервисом «Доступные админуслуги», который позволит все необходимые документы оформить на дому.

Расскажем, где и какие услуги доступны, и как пользоваться этими сервисами.

ЦАУ в «Новой мэрии»

В этом Центре административных услуг одесситы и гости нашего города почти все услуги могут получить независимо от адреса регистрации или места проживания. Здесь нет надобности заполнять заявления вручную, вся информация в систему вносится через электронные сервисы. Центр также отдельно обслуживает жителей Приморского и Суворовского районов. Здесь доступно более 300 услуг, среди которых:

  • оформление свидетельства о рождении или свидетельства о принадлежности к гражданству Украины;
  • оформление паспорта гражданина Украины;
  • оформление ID-карты;
  • оформление загранпаспорта;
  • вклейка в паспорт новой фотографии;
  • регистрация или снятие с места жительства;
  • регистрация места пребывания;
  • регистрации актов гражданского состояния;
  • оформление военного билета или приписное свидетельство;
  • обслуживание иногородних и иностранных граждан — выдача вида на жительство, разрешение на трудоустройство и т.д.;
  • получение квитанции об оплате госпошлины или документа об освобождении от ее оплаты;
  • в онлайн-режиме доступны услуги, связанные с получением выписки из государственной кадастровой карты.

В будущем планируется оформление водительского удостоверения и регистрации автотранспортных средств.

Адрес: ул. Косовская, 2-д.

Филиал ЦАУ в Киевском районе

Центр обслуживает жителей Киевского района. Самостоятельно документы не печатает, а выступает в роли посредника между заказчиками и департаментом. Здесь одесситам доступны следующие услуги:

  • оформление паспорта гражданина Украины;
  • оформление ID-карты;
  • оформление загранпаспорта;
  • обмен старого паспорта на новый;
  • вклейка фото в паспорт;
  • регистрация или снятие с места жительства;
  • получение справок о регистрации места проживания;
  • получение военного билета.

Адрес: ул. Академика Королева, 9.

Филиал ЦАУ в Малиновском районе

В Центре есть удобная зона приема посетителей на 7 рабочих мест, где бесплатно консультируют и записывают на прием. Также предусмотрено отдельное помещение с местом ожидания для матерей с детьми. В центре можно получить такие услуги:

  • оформление паспорта гражданина Украины;
  • оформление ID-карты;
  • оформление загранпаспорта;
  • обмен старого паспорта на новый;
  • замена и вклейка фото в паспорт;
  • регистрация или снятие с места жительства;
  • получение справки о регистрации места проживания или пребывания лица.

Адрес: ул. Генерала Петрова, 22.

Филиал ЦАУ в Суворовском районе

Центр предоставления административных услуг в Суворовском районе все еще ждет обновлений, однако он также продолжает вести работу на общегородском уровне. Как и в других центрах админуслуг, здесь:

  • проконсультируют и скоординируют в дальнейших действиях;
  • помогут подать запрос на оформление тех или иных документов;
  • оформят паспорт гражданина Украины;
  • заменят фото в паспорте;
  • займутся регистрацией места проживания;
  • выдадут справку о составе семьи (форма №1).

Последующие действия с паспортами можно продолжить в центре «Новой мэрии».

Адрес: пр. Добровольського, 106.

Время работы

Во всех Центрах админуслуг действует единое расписание:

  • понедельник, среда, пятница, суббота — с 9.00 до 16.45;
  • вторник, четверг — с 9.00 до 20.00;
  • воскресенье — выходной.

Выдача документов:

  • понедельник, среда — 10.00 до 16.00;
  • вторник, четверг — с 10.00 до 20.00;
  • пятница, суббота — с 10.00 до 16.00.

Центр обслуживания граждан в торговом центре «Kadorr»

Этот центр административных услуг является частным, поэтому услуги здесь платные, но и выполняются они быстрее. Филиалы этого центра находятся и в других точках Одесской области: Измаил, Белгород-Днестровский, Овидиополь, Раздельная, а также в городе Николаеве. В перечне услуг:

  • выдача паспортов;
  • оформление ID-карты;
  • регистрация и расторжение брака «За час»;
  • выдача справок о несудимости;
  • оформление страховки;
  • регистрация бизнеса и имущества;
  • оценка собственности;
  • подготовка документов правового характера;
  • бухгалтерские и юридические услуги;
  • техническая инвентаризация жилья и общественных помещений;
  • онлайн консультации и предоставление отдельных правовых услуг.

Адрес: ул. Екатерининская, 27/1.
Тел.: (048) 737-60-00.

Время работы:

  • понедельник-четверг — с 09.00 до 17.15;
  • пятница — с 09.00 до 16.00;
  • суббота — с 10.00 до 14.00.

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь
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