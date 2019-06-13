Где и какие административные услуги можно получить в Одессе?

Сейчас в Одессе работает четыре муниципальных центра административных услуг — в «Новой мэрии» (Приморский район) и филиалы в трёх остальных районах города. Они оборудованы колл-центром и системой регулирования очереди. А чтобы проконсультироваться или записаться на прием, можно предварительно позвонить по номеру — 15-35 или 705-55-55 (бесплатно). Одесситы с ограниченными возможностями могут воспользоваться бесплатным сервисом «Доступные админуслуги», который позволит все необходимые документы оформить на дому.
Расскажем, где и какие услуги доступны, и как пользоваться этими сервисами.
ЦАУ в «Новой мэрии»
В этом Центре административных услуг одесситы и гости нашего города почти все услуги могут получить независимо от адреса регистрации или места проживания. Здесь нет надобности заполнять заявления вручную, вся информация в систему вносится через электронные сервисы. Центр также отдельно обслуживает жителей Приморского и Суворовского районов. Здесь доступно более 300 услуг, среди которых:
- оформление свидетельства о рождении или свидетельства о принадлежности к гражданству Украины;
- оформление паспорта гражданина Украины;
- оформление ID-карты;
- оформление загранпаспорта;
- вклейка в паспорт новой фотографии;
- регистрация или снятие с места жительства;
- регистрация места пребывания;
- регистрации актов гражданского состояния;
- оформление военного билета или приписное свидетельство;
- обслуживание иногородних и иностранных граждан — выдача вида на жительство, разрешение на трудоустройство и т.д.;
- получение квитанции об оплате госпошлины или документа об освобождении от ее оплаты;
- в онлайн-режиме доступны услуги, связанные с получением выписки из государственной кадастровой карты.
В будущем планируется оформление водительского удостоверения и регистрации автотранспортных средств.
Адрес: ул. Косовская, 2-д.
Филиал ЦАУ в Киевском районе
Центр обслуживает жителей Киевского района. Самостоятельно документы не печатает, а выступает в роли посредника между заказчиками и департаментом. Здесь одесситам доступны следующие услуги:
- оформление паспорта гражданина Украины;
- оформление ID-карты;
- оформление загранпаспорта;
- обмен старого паспорта на новый;
- вклейка фото в паспорт;
- регистрация или снятие с места жительства;
- получение справок о регистрации места проживания;
- получение военного билета.
Адрес: ул. Академика Королева, 9.
Филиал ЦАУ в Малиновском районе
В Центре есть удобная зона приема посетителей на 7 рабочих мест, где бесплатно консультируют и записывают на прием. Также предусмотрено отдельное помещение с местом ожидания для матерей с детьми. В центре можно получить такие услуги:
- оформление паспорта гражданина Украины;
- оформление ID-карты;
- оформление загранпаспорта;
- обмен старого паспорта на новый;
- замена и вклейка фото в паспорт;
- регистрация или снятие с места жительства;
- получение справки о регистрации места проживания или пребывания лица.
Адрес: ул. Генерала Петрова, 22.
Филиал ЦАУ в Суворовском районе
Центр предоставления административных услуг в Суворовском районе все еще ждет обновлений, однако он также продолжает вести работу на общегородском уровне. Как и в других центрах админуслуг, здесь:
- проконсультируют и скоординируют в дальнейших действиях;
- помогут подать запрос на оформление тех или иных документов;
- оформят паспорт гражданина Украины;
- заменят фото в паспорте;
- займутся регистрацией места проживания;
- выдадут справку о составе семьи (форма №1).
Последующие действия с паспортами можно продолжить в центре «Новой мэрии».
Адрес: пр. Добровольського, 106.
Время работы
Во всех Центрах админуслуг действует единое расписание:
- понедельник, среда, пятница, суббота — с 9.00 до 16.45;
- вторник, четверг — с 9.00 до 20.00;
- воскресенье — выходной.
Выдача документов:
- понедельник, среда — 10.00 до 16.00;
- вторник, четверг — с 10.00 до 20.00;
- пятница, суббота — с 10.00 до 16.00.
Центр обслуживания граждан в торговом центре «Kadorr»
Этот центр административных услуг является частным, поэтому услуги здесь платные, но и выполняются они быстрее. Филиалы этого центра находятся и в других точках Одесской области: Измаил, Белгород-Днестровский, Овидиополь, Раздельная, а также в городе Николаеве. В перечне услуг:
- выдача паспортов;
- оформление ID-карты;
- регистрация и расторжение брака «За час»;
- выдача справок о несудимости;
- оформление страховки;
- регистрация бизнеса и имущества;
- оценка собственности;
- подготовка документов правового характера;
- бухгалтерские и юридические услуги;
- техническая инвентаризация жилья и общественных помещений;
- онлайн консультации и предоставление отдельных правовых услуг.
Адрес: ул. Екатерининская, 27/1.
Тел.: (048) 737-60-00.
Время работы:
- понедельник-четверг — с 09.00 до 17.15;
- пятница — с 09.00 до 16.00;
- суббота — с 10.00 до 14.00.
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