Где и какие административные услуги можно получить в Одессе?

Сейчас в Одессе работает четыре муниципальных центра административных услуг — в «Новой мэрии» (Приморский район) и филиалы в трёх остальных районах города. Они оборудованы колл-центром и системой регулирования очереди. А чтобы проконсультироваться или записаться на прием, можно предварительно позвонить по номеру — 15-35 или 705-55-55 (бесплатно). Одесситы с ограниченными возможностями могут воспользоваться бесплатным сервисом «Доступные админуслуги», который позволит все необходимые документы оформить на дому.

Расскажем, где и какие услуги доступны, и как пользоваться этими сервисами.

ЦАУ в «Новой мэрии»

В этом Центре административных услуг одесситы и гости нашего города почти все услуги могут получить независимо от адреса регистрации или места проживания. Здесь нет надобности заполнять заявления вручную, вся информация в систему вносится через электронные сервисы. Центр также отдельно обслуживает жителей Приморского и Суворовского районов. Здесь доступно более 300 услуг, среди которых:

оформление свидетельства о рождении или свидетельства о принадлежности к гражданству Украины;

оформление паспорта гражданина Украины;

оформление ID-карты;

оформление загранпаспорта;

вклейка в паспорт новой фотографии;

регистрация или снятие с места жительства;

регистрация места пребывания;

регистрации актов гражданского состояния;

оформление военного билета или приписное свидетельство;

обслуживание иногородних и иностранных граждан — выдача вида на жительство, разрешение на трудоустройство и т.д.;

получение квитанции об оплате госпошлины или документа об освобождении от ее оплаты;

в онлайн-режиме доступны услуги, связанные с получением выписки из государственной кадастровой карты.

В будущем планируется оформление водительского удостоверения и регистрации автотранспортных средств.

Адрес: ул. Косовская, 2-д.

Филиал ЦАУ в Киевском районе

Центр обслуживает жителей Киевского района. Самостоятельно документы не печатает, а выступает в роли посредника между заказчиками и департаментом. Здесь одесситам доступны следующие услуги:

оформление паспорта гражданина Украины;

оформление ID-карты;

оформление загранпаспорта;

обмен старого паспорта на новый;

вклейка фото в паспорт;

регистрация или снятие с места жительства;

получение справок о регистрации места проживания;

получение военного билета.

Адрес: ул. Академика Королева, 9.

Филиал ЦАУ в Малиновском районе

В Центре есть удобная зона приема посетителей на 7 рабочих мест, где бесплатно консультируют и записывают на прием. Также предусмотрено отдельное помещение с местом ожидания для матерей с детьми. В центре можно получить такие услуги:

оформление паспорта гражданина Украины;

оформление ID-карты;

оформление загранпаспорта;

обмен старого паспорта на новый;

замена и вклейка фото в паспорт;

регистрация или снятие с места жительства;

получение справки о регистрации места проживания или пребывания лица.

Адрес: ул. Генерала Петрова, 22.

Филиал ЦАУ в Суворовском районе

Центр предоставления административных услуг в Суворовском районе все еще ждет обновлений, однако он также продолжает вести работу на общегородском уровне. Как и в других центрах админуслуг, здесь:

проконсультируют и скоординируют в дальнейших действиях;

помогут подать запрос на оформление тех или иных документов;

оформят паспорт гражданина Украины;

заменят фото в паспорте;

займутся регистрацией места проживания;

выдадут справку о составе семьи (форма №1).

Последующие действия с паспортами можно продолжить в центре «Новой мэрии».

Адрес: пр. Добровольського, 106.

Время работы

Во всех Центрах админуслуг действует единое расписание:

понедельник, среда, пятница, суббота — с 9.00 до 16.45;

вторник, четверг — с 9.00 до 20.00;

воскресенье — выходной.

Выдача документов:

понедельник, среда — 10.00 до 16.00;

вторник, четверг — с 10.00 до 20.00;

пятница, суббота — с 10.00 до 16.00.

Центр обслуживания граждан в торговом центре «Kadorr»

Этот центр административных услуг является частным, поэтому услуги здесь платные, но и выполняются они быстрее. Филиалы этого центра находятся и в других точках Одесской области: Измаил, Белгород-Днестровский, Овидиополь, Раздельная, а также в городе Николаеве. В перечне услуг:

выдача паспортов;

оформление ID-карты;

регистрация и расторжение брака «За час»;

выдача справок о несудимости;

оформление страховки;

регистрация бизнеса и имущества;

оценка собственности;

подготовка документов правового характера;

бухгалтерские и юридические услуги;

техническая инвентаризация жилья и общественных помещений;

онлайн консультации и предоставление отдельных правовых услуг.

Адрес: ул. Екатерининская, 27/1.

Тел.: (048) 737-60-00.

Время работы:

понедельник-четверг — с 09.00 до 17.15;

пятница — с 09.00 до 16.00;

суббота — с 10.00 до 14.00.