Новый вирус и «упрямый» трамвай: чем «отметился» в Одессе вторник, 20 апреля

Во вторник, 20 апреля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких важных событиях в Одессе и Одесской области.
Служба безопасности Украины проводит учения в Одессе. Зона учений – Суворовский район города и поселок Усатово.
В Одесской области медики выявили новый вирус гриппа типа А. Болезнь назвали не сезонной и не пандемической.
Министерство образования и науки Украины объявило конкурс на замещение должности ректора Государственного университета «Одесская политехника».
Схема следования трамвая 12-го маршрута в Одессе не изменилась, несмотря на многочисленные объявления.
Одесские велоактивисты сумели настоять на создании велосипедных дорожек при ремонте улицы Черняховского.
В Одесской области планируют создать новый музей на территории средневековой Аккерманской крепости в городе Белгороде-Днестровском.