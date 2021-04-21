Новости Одессы и Одесской области

Новый вирус и «упрямый» трамвай: чем «отметился» в Одессе вторник, 20 апреля

Новый вирус и «упрямый» трамвай: чем «отметился» в Одессе вторник, 20 апреля

Во вторник, 20 апреля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких важных событиях в Одессе и Одесской области.

Служба безопасности Украины проводит учения в Одессе. Зона учений – Суворовский район города и поселок Усатово.

В Одесской области медики выявили новый вирус гриппа типа А. Болезнь назвали не сезонной и не пандемической.

Министерство образования и науки Украины объявило конкурс на замещение должности ректора Государственного университета «Одесская политехника».

Схема следования трамвая 12-го маршрута в Одессе не изменилась, несмотря на многочисленные объявления.

Одесские велоактивисты сумели настоять на создании велосипедных дорожек при ремонте улицы Черняховского.

В Одесской области планируют создать новый музей на территории средневековой Аккерманской крепости в городе Белгороде-Днестровском.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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