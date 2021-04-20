В Одесском политехе выберут нового ректора

Министерство образования и науки Украины объявило конкурс на замещение должности ректора Государственного университета «Одесская политехника».
Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства.
Согласно документу, выборы ректора «Одесской политехники» назначены на 23 июня 2021 года.
На данный момент ректором вуза является Геннадий Оборский, действительный член Академии инженерных наук Украины, доктор технических наук, профессор, заслуженный работник образования Украины. Он возглавляет университет с 2010 года.
Напомним, нового ректора также выберут в Одесском педуниверситете.
Ранее сообщалось, что Государственный университет «Одесская политехника» объединят с Одесским региональным институтом государственного управления при президенте Украины.