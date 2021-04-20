В Одесском политехе выберут нового ректора

В Одесской области выбирают депутатов местных советов В воскресенье, 28 марта, в пяти районах Одесской области пройдут довыборы депутатов в сельские и поселковые советы. ПОДРОБНЕЕ

Говорят, что Одесский политех снова реорганизуют: это правда? Министерство образования и науки Украины приняло решение о реорганизации некоторых высших учебных заведений из-за децентрализации. Реорганизация будет осуществляться методом присоединения учебных заведений в Киеве, Львове, Харькове, Днепре и Одессе. ПОДРОБНЕЕ

В Одесском педуниверситете выберут нового ректора Конкурс объявило Министерство образования и науки, в соответствии с приказом министра от 25 февраля. Выборы ректора состоятся 19 мая. Выбирать будут преподаватели, сотрудники вуза и студенты. Ректор будет новый. Действующий ректор университета Алексей Чебыкин (на должности с 2003 года) выставить свою кандидатуру уже не сможет. Выборы ректора состоятся 19 мая. Ранее МОН официально назначило нового ПОДРОБНЕЕ

В Одессе закроют один из корпусов политеха Одесский окружной административный суд распорядился закрыть один из корпусов в Одесском национальном

политехническом университете. Все из-за того, что в здании нарушены нормы пожарной безопасности. ПОДРОБНЕЕ