В Одесской области медики выявили новый штамм гриппа

В Одесской области медики выявили новый вирус гриппа типа А. Исследования подтвердились в конце прошлой недели. Болезнь назвали не сезонной и не пандемической.

Об этом заявил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

«Это не пандемический и не сезонный грипп», — отметил Гончаров, уточнив при этом, что выявленный штамм отправили на изучение в лабораторию Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины в Киеве.

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