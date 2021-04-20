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Одесский трамвай №12 не изменил привычный маршрут, несмотря на объявления (фото)

Одесский трамвай №12 не изменил привычный маршрут, несмотря на объявления (фото)

Схема следования трамвая 12-го маршрута в Одессе, – пока единственного, который сейчас курсирует по улице Преображенской, – не изменилась, несмотря на многочисленные объявления.

Напомним, недавно одесситам официально сообщили, что в связи с временным закрытием движения автотранспорта по улице Преображенской (на участке от улицы Пантелеймоновской до Новощепного ряда) работа трамвая №12 будет организована по временной схеме движения.

Также нам сообщили, что произойдет это в день начала анонсированных работ на «бурлящем» участке улицы Преображенской у Привоза, а именно – 15 апреля.

Как убедился корреспондент «Одесской жизни», никакие ремонтные работы рядом с Привозом 15 апреля не начались, и трамвай 12-го маршрута курсировал до Алексеевской площади обычным путем.

Дальше – больше: через несколько дней на всех остановках по линии того же 12-го трамвая вывесили объявления об изменении пути его следования. Только уже названа другая дата – 19 апреля.

объявление, трамвай №12

объявление, трамвай №12, 2

И что же? Сегодня, 20 апреля, мы снова убедились: трамвай следует по привычной схеме, никаких изменений на деле нет, а одесситы, внимательно читающие и изучающие вывешенные на остановках новые схемы передвижения трамвая, только плечами пожимают.

И да, к слову: никакие ремонтные работы на том самом участке Преображенской от Пантелеймоновской до Новощепного ряда по состоянию на 20 апреля так и не начались.

Фото объявления – автора

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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