Новости Одессы и Одесской области

«Новый» старый подрядчик и «уставший» кран: главные события Одессы 26 февраля

«Новый» старый подрядчик и «уставший» кран: главные события Одессы 26 февраля

В пятницу, 26 февраля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких значимых событиях.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов прокомментировал появившуюся в сети информацию о том, что осужденный экс-глава одесской ячейки «Правого сектора» Сергей Стерненко мог быть агентом СБУ.

Одесский окружной административный суд распорядился закрыть один из корпусов в Одесском национальном политехническом университете: в здании нарушены нормы пожарной безопасности.

Украинский лоукостер SkyUp откроет 5 маршрутов из Одессы – 3 внутренних и 2 международных.

Одесский дом Либмана будет реставрировать та же компания, что и начинала – «Укрспецпроект». Именно она выиграла тендер по проведению реставрации.

В одесской Аркадии на стройке ЖК «Родос» от компании «Гефест» на улице Генуэзской упал строительный кран.

Одесский авиационный завод планирует наладить выпуск военных вертолетов класса Bell UH-1 Iroquois американской фирмы Bell Helicopter Textron.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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