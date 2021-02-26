Был ли Стерненко агентом СБУ: комментарий главы спецслужбы

“По поводу господина Стерненко, который, возможно, в этом деле как агент СБУ…. возможно ли, что с этим связано такое длительное расследование этого уголовного дела? Я вынужден дать ответ: господин Стерненко при моей каденции не был агентом СБУ и его нет в учётных данных СБУ как агента”, – сказал Баканов в эфире “Право на владу” на телеканале 1+1.

За что судили Стерненко, ранее рассказал прокурор Одесской области.