В Одессе закроют один из корпусов политеха

Недавние пожары в харьковском доме престарелых и одесском хостеле унесли жизни и подорвали здоровье многих людей. Трагедия стала причиной не только государственного траура, но и массовых проверок всех подобных заведений в стране. Премьер-министр поручил Госслужбе по чрезвычайным ситуациям провести внеочередные инспекции противопожарной безопасности. Вместе с тем проверят и законность хозяйственной деятельности владельцев частных гостиниц и пансионатов.

Одесский апелляционный суд по ходатайству прокуроров Одесской области отменил постановление суда первой инстанции и взял под стражу виновного в смертельном ДТП в городе Измаиле.

Пожары, как ни печально, за последнее время стали в Одессе не редкостью. Недавний, вспыхнувший на 25-м этаже ЖК «Альтаир», в очередной раз выявил катастрофическую беспомощность обитателей многоэтажек перед огненной стихией.

Как защититься от пожаров, сделать безопасным свое жилище, рассказал нашим читателям руководитель Центра специальной подготовки SAR, эксперт в сфере противопожарной безопасности Никита Карпенко.

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