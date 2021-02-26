В Одессе закроют один из корпусов политеха

Одесский окружной административный суд распорядился закрыть один из корпусов в Одесском национальном
политехническом университете. Все из-за того, что в здании нарушены нормы пожарной безопасности.
Известно, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям еще летом 2020 года выявила многочисленные нарушения в зданиях университета – в библиотеке, Доме культуры, учебных корпусах и общежитиях – и подала на политех иск в суд. Но рассмотрение дела шло полгода. В итоге суд встал на сторону пожарных и запретил пользоваться корпусом до устранения проблем. Решение может быть оспорено в апелляционном суде.
Фото: education.profitworks.com.ua
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