Новости Одессы и Одесской области

На стройке в Аркадии рухнул кран (видео)

На стройке в Аркадии рухнул кран (видео)

Сегодня днем в одесской Аркадии на стройке ЖК «Родос» от компании «Гефест» на улице Генуэзской упал строительный кран.

Момент происшествия опубликовал Телеграм-канал «Одесса как она есть».

Показательно, что недавно на том же самом месте образовался провал и потянул за собой клумбы с детской площадкой.

Пострадавших нет, так как падение крана затормозили перекрытия третьего этажа.

Упавший кран прикрыли целлофановой драпировкой.

Отметим, что строительство ЖК ведется на месте снесенного старинного особняка, известного как дача Докса.

Фото: 7 канал

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить