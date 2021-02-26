На стройке в Аркадии рухнул кран (видео)

Сегодня днем в одесской Аркадии на стройке ЖК «Родос» от компании «Гефест» на улице Генуэзской упал строительный кран.

Момент происшествия опубликовал Телеграм-канал «Одесса как она есть».

Показательно, что недавно на том же самом месте образовался провал и потянул за собой клумбы с детской площадкой.

Пострадавших нет, так как падение крана затормозили перекрытия третьего этажа.

Упавший кран прикрыли целлофановой драпировкой.

Отметим, что строительство ЖК ведется на месте снесенного старинного особняка, известного как дача Докса.

Фото: 7 канал