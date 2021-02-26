Одесский авиазавод собирается выпускать американские военные вертолеты

Об этом сообщил во время рабочего визита на предприятие генеральный директор «Укроборонпрома» Юрий Гусев, передает пресс-служба концерна.

По словам Гусева, организация производства сегодня находится на завершающей стадии. Первый борт должен быть изготовлен уже к 30-летию Независимости Украины, то есть летом 2021 года. Проект осуществляется за счет инвестиций.

Bell UH-1 Iroquois – американский многоцелевой вертолет, также известный как «Гьюи» (Huey). Это одна из самых известных и массовых машин в истории вертолетостроения. Серийно производится с 1960 года.

Госпредприятие «Одесский авиационный завод» – одно из старейших авиационных предприятий Украины и Европы. Основан в 1911 году. Специализируется на ремонте самолетов МиГ-21, МиГ-23, МиГ-27, Л-39; модернизации самолетов МиГ-21 и Л-39; ремонте агрегатов самолетов МиГ-29, Ан-12, Ан-24, Ан-26 и Як-40; ремонте авиационных двигателей различных марок и их агрегатов; сервисном обслуживании; изготовлении запасных частей и обучении персонала.

Концерн «Укроборонпром» был создан в 2010 году. Сейчас в него входит более 100 предприятий, часть из которых находится на оккупированных территориях Украины.

Фото с сайта «Укроборонпрома»