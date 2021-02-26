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SkyUp объявил об открытии 5 маршрутов из Одессы: куда можно улететь?

SkyUp объявил об открытии 5 маршрутов из Одессы: куда можно улететь?

Украинский лоукостер SkyUp откроет 5 маршрутов из Одессы – 3 внутренних и 2 международных. 

Можно будет летать в Ереван, Тбилиси, Харьков, Запорожье и Львов, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Рейсы в Ереван стартуют 28 апреля. Самолеты будут летать  по средам, а с 29 мая также и по субботам.
В Тбилиси можно будет улететь с 30 апреля по понедельникам и пятницам.

Рейсы на Харьков будут работать с 27 мая. Летать можно будет по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.
С 28 мая стартуют полеты во Львов по понедельникам, средам и пятницам.

Полеты в Запорожье начнутся с 29 мая по средам и субботам.

Также SkyUp с сегодняшнего дня, 26 февраля возобновляет рейсы из Одессы в Стамбул .

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Редакция ПРОФИЛЬ

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