SkyUp объявил об открытии 5 маршрутов из Одессы: куда можно улететь?

Можно будет летать в Ереван, Тбилиси, Харьков, Запорожье и Львов, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Рейсы в Ереван стартуют 28 апреля. Самолеты будут летать по средам, а с 29 мая также и по субботам.

В Тбилиси можно будет улететь с 30 апреля по понедельникам и пятницам.

Рейсы на Харьков будут работать с 27 мая. Летать можно будет по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

С 28 мая стартуют полеты во Львов по понедельникам, средам и пятницам.

Полеты в Запорожье начнутся с 29 мая по средам и субботам.

Также SkyUp с сегодняшнего дня, 26 февраля возобновляет рейсы из Одессы в Стамбул .