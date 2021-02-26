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Одесский дом Либмана будет реставрировать та же компания, что и начинала (фото)

Одесский дом Либмана будет реставрировать та же компания, что и начинала (фото)

Интересно как-то получается: одесский дом Либмана будет реставрировать та же компания, что и начинала — «Укрспецпроект». Именно она выиграла тендер по проведению реставрации, о чем сообщает ресурс Prozorro.

Недавно мы рассказывали, что ремонт одесского дома Либмана хотят «подкорректировать». А перед этим сообщали, что одесская мэрия разорвала договор с компанией «Укрспецпроект» и объявила тендер на нового подрядчика.

И вот сегодня этот самый тендер снова выиграл «Укрспецпроект».

На ремонтно-реставрационные работы, а точнее, их корректировку собирались потратить 17,5 млн грн. «Укрспецпроект» предложил самую низкую стоимость — 14,9 млн грн.

ремонт дома Либмана, аукцион

итоги выбора подрядчика для ремонта дома Либмана

Компания должна закончить работы в Доме Либмана до декабря 2022 года.

Дом Либмана, ремонт

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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