Новый старый ледокол и снесенный рынок: главные новости Одессы за 5 октября

Во вторник, 5 октября 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких значимых событиях Одессы и Одесской области.

В Одессе – очередное резонансное нападение на журналистов. На этот раз инцидент случился в Лузановке, где на съемочную группу телеканала «ДумскаяТВ» набросились владельцы пляжной таверны «Лев».

«Вечная тема» создания в Одессе официального кладбища домашних животных с крематорием и колумбарием была снова поднята на аппаратном совещании в одесской мэрии.

Новый украинский ледокол «Джеймс Кларк Росс» пришвартовался у одесского Морского вокзала.

В Одессе коммунальщики снесли стихийный рынок на улице Филатова напротив Дома мебели в микрорайоне Черемушки. Как водится в подобных случаях, не обошлось и без конфликтов.

А еще мы узнавали, что почем на октябрьском Привозе.

И о хорошем: в Одессе следователь полиции Мария Николова помогла пожилой женщине, когда увидела, как та потеряла сознание.

Фото Национального антарктического научного центра Украины