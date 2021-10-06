Новости Одессы и Одесской области

Новый старый ледокол и снесенный рынок: главные новости Одессы за 5 октября

Новый старый ледокол и снесенный рынок: главные новости Одессы за 5 октября

Во вторник, 5 октября 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких значимых событиях Одессы и Одесской области.

Подписаться

В Одессе – очередное резонансное нападение на журналистов. На этот раз инцидент случился в Лузановке, где на съемочную группу телеканала «ДумскаяТВ» набросились владельцы пляжной таверны «Лев».

«Вечная тема» создания в Одессе официального кладбища домашних животных с крематорием и колумбарием была снова поднята на аппаратном совещании в одесской мэрии.

Новый украинский ледокол  «Джеймс Кларк Росс» пришвартовался у одесского Морского вокзала.

В Одессе коммунальщики снесли стихийный рынок на улице Филатова напротив Дома мебели в микрорайоне Черемушки. Как водится в подобных случаях, не обошлось и без конфликтов.

А еще мы узнавали, что почем на октябрьском Привозе.

И о хорошем: в Одессе следователь полиции Мария Николова помогла пожилой женщине, когда увидела, как та потеряла сознание.

Фото Национального антарктического научного центра Украины

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить