Владельцы кафе в Лузановке напали на журналистов – накажут ли бизнесменов? (видео)

В Одессе – очередное резонансное нападение на журналистов. На этот раз инцидент случился в Лузановке, где на съемочную группу телеканала «ДумскаяТВ» набросились владельцы пляжной таверны «Лев». Сначала они требовали предоставить некое «разрешение» и прекратить съемку, а затем применили физическую силу в отношении видеооператора.

Захватили парк и не платили за аренду

С чего же все начиналось? С начала «сезона сенсационного выявления нарушений и злоупотреблений на одесских пляжах и в парках», пишет издание «Думская».

Так, на состоявшемся накануне аппаратном совещании в одесской мэрии департамент коммунальной собственности отчитался о результатах проверки арендаторов коммунальной земли в гидропарке «Лузановка».

Как выяснилось, предприниматели фактически заняли 574 метра парковой территории. К тому же, еще 399 квадратных метров парка захватили вообще без каких-либо разрешительных документов. По информации главы департамента коммунальной собственности Александра Ахмерова, речь идет о кафе «Лето», таверне «Лев» и кафе «Сканди».

В итоге проверка выявила более 700 квадратных метров самовольно занятой территории, отчего городской бюджет недополучал более 25 тысяч гривен ежемесячно.

«Я тебе сломаю камеру!»

Сразу после аппаратного совещания съемочная группа «ДумскойТВ» выехала в гидропарк «Лузановка», где на журналистов набросились агрессивно настроенные владельцы кафе «Лев».

«Я тебе сломаю камеру!.. Ты гонишь?.. Я тебе нос сломаю!.. Сотри при мне эту х…» Владелец одесского кафе с кулаками набросился на съемочную группу телеканала «Думская», потому что журналисты поинтересовались разрешительными документами»,

– так прокомментировал произошедшее глава Национального Союза Журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

По словам руководителя медиа-холдинга «Думская» Юрия Басюка, оператор был вынужден обратиться к медикам, пройти томографию и снять побои.

При этом в «Думской» уверены: речь идет не о хулиганстве, а о сознательном препятствовании журналистской деятельности.

А на своей странице в Facebook телеканал проинформировал, что нападавший – один из владельцев кафе «Лев», одесский бизнесмен Валерий Черный.

‼️🎥📺Героя нужно знать в лицо! Бизнесмен Валерий Черный, который вчера напал на съемочную группу Думской.TV, собственной… Опубликовано Думская ТВ Вторник, 5 октября 2021 г.

Дело завели, но нехотя

Как отчитались в областном Главке Нацполиции, по факту препятствования журналистской деятельности открыто уголовное производство.

«Во время записи видеосюжета о заведении общепита на побережье в «Лузановке», управляющий одним из ресторанов, противясь съемке, вступил с представителями местного телеканала в конфликт и ударил видеооператора. Сведения по данному факту правоохранители внесли в Единый реестр досудебного расследования по ч.2 ст.171 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие»,

– заявили в полиции.

Между тем, по словам Юрия Басюка, полицейские регистрировали производство по «журналистской» статье крайне неохотно, и редакции даже пришлось выходить на руководство Главка.

В свою очередь директор департамента коммунальной собственности сообщил, что одесская мэрия также будет судиться с хозяевами кафе на территории гидропарка «Лузановка».

При этом в НСЖУ осудили нападение на съемочную группу «ДумскаяТВ» и выразили солидарность с одесскими коллегами.

«НСЖУ призывает Национальную полицию и органы прокуратуры обеспечить оперативное и надлежащее расследование, результатом которого станет наказание нападающего. Угрозы, травля и кулаки – это сознательная атака не только на конкретных журналистов, но и на право людей знать общественно важную информацию»,

– написал в Facebook Сергей Томиленко.

Будет ли дан «журналистскому» делу ход? Покажет время.

Грустный антирейтинг

Напомним, что по данным НСЖУ, Одесская область стабильно лидирует в антирейтинге по нападениям на журналистов. Так, за период с 2017 по начало 2021 года в регионе произошло 40 нападений на представителей различных СМИ, а в этом году (по состоянию на июль 2021 года) правоохранители зафиксировали еще 3 таких случая.

«Одесская жизнь» о нападениях на журналистов

Фото и видео: Думская