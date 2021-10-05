Что почем на октябрьском Привозе: Дыня-торпеда и селедка-голубоглазка (фото)

Какие радости жизни (а заодно и цены) преподносит нам Привоз в октябре 2021 года?
Как и обычно, здесь надо вглядываться не только в представленный товар, но и в то, КАК он представлен. Не пожалейте времени, вчитывайтесь в так называемые ценники (это же, как говорят в Одессе, песня!). Вслушивайтесь и в то, что говорят продавцы-покупатели – какие речевые обороты-завороты!
На Привозе надо вчитываться-вслушиваться
Итак, на октябрьском Привозе как-то все очень эмоционально-напряженно. На ценниках-указателях вчерашние «супер», «мед», «класс» стали заменяться «бомбами» и даже «торпедами». «Дыня-торпеда, персик-бомба, яблоки-взрыв мозга».
О, какое замечательное время – между летом и зимой: выбор всего огромен. Июньская клубничка взлетела до 120 грн за килограмм. А тут уже появились осенние грибы-лисички из Волыни по 300 грн. В общем, любой каприз за ваши кровные, и вечное покупательское: «Они (он, она) шо у вас – золотые?!» не воспринимается всерьез.
Крик души продавца: «Сколько можно кушать помидоры, покупайте у меня новые (!) мандарины» сопровождается небывалым оживлением: «А шо значит новые?».
В общем, тема «надо все кушать по сезону» уже не проходит. Кто-то еще охотится за арбузами, а кто-то атакует ряды с фаршированными синенькими, хотя еще и целенькие синенькие – на любой вкус и по самым разным ценам.
Умилила меня фраза одной из одесских хозяек: «А я эти кульки достала из кулька с кульками». Равно как и тут же последовавший ответ продавца: «Так вам, значит, кулек не нужен?».
И происходил этот милейший «кульковый диалог» рядом с селедочкой… Ай, простите! Рядом с «не селедкой, а мечтой с голубыми глазами» и «скумбрией-огонь».
Теперь – к делу. Перед тем, как достать кульки из кулька с кульками и топать на Привоз, надо же знать, что почем (цены за один килограмм).
А овощи дорожают!
- огурцы – 20-30 грн;
- помидоры – 15-30 грн; микадо – 35-45 грн;
- картофель – 12-18 грн;
- кабачки – 10 (вяленькие)-20 грн;
- баклажаны – 15-25 грн;
- болгарский перец – от 15 до 30 грн;
- «зеленушка» – 5 грн за пучок;
- белокочанная капуста – 15-20 грн;
- лук – 12-15 грн
- морковь – 12-15 грн.
Почем на Привозе фрукточка?
- виноград (в большом количестве и огромном диапазоне сортов) 15-30 грн
- яблоки – 12-20 грн;
- слива – 15-25 грн;
- дыня – 15-35 грн;
- груши – 25-35 грн;
- персики – 25-35 грн;
- мандарины («новые») – 15-20 грн;
- инжир (свежий) – 100 грн.
В молочном корпусе Привоза
- творог – 90-120 грн;
- брынза (коровья, козья, овечья, смесь) – 110-150 грн
- сметана – 80-90 грн;
- сливки – 150-160 грн.
В мясном корпусе Привоза
- телятина (задняя часть) – 185-190 грн;
- лопатка телячья – 180-190 грн;
- телячья шея – 160 грн;
- свиная шея – 150-160 грн;
- свиная лопатка – 130 грн;
- свинина (задняя часть) – 140-150 грн.
Рыба на Привозе
- камбала – от 120 грн;
- судак – 80-120 грн;
- карп – 65-95 грн;
- толстолобик – 50-60 грн;
- пеленгас (как подсказывает современный словарь, название этой рыбы можно писать
- аж в четырех вариантах!) – 50-60 грн;
- карась – 30-50 грн;
- бычок – от 70-80 грн и выше;
- лещ – 40 грн;
- кефаль – 130-150 грн;
- сом – 80 грн.
P.S. Привозные коты – не продаются ни за какие деньги. Работают рекламой, чувствуют себя королями, умиляют упитанностью и невероятным самомнением.
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