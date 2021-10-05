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Что почем на октябрьском Привозе: Дыня-торпеда и селедка-голубоглазка (фото)

Что почем на октябрьском Привозе: Дыня-торпеда и селедка-голубоглазка (фото)

Какие радости жизни (а заодно и цены) преподносит нам Привоз в октябре 2021 года?
Как и обычно, здесь надо вглядываться не только в представленный товар, но и в то, КАК он представлен. Не пожалейте времени, вчитывайтесь в так называемые ценники (это же, как говорят в Одессе, песня!). Вслушивайтесь и в то, что говорят продавцы-покупатели – какие речевые обороты-завороты!

На Привозе надо вчитываться-вслушиваться

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Итак, на октябрьском Привозе как-то все очень эмоционально-напряженно. На ценниках-указателях вчерашние «супер», «мед», «класс» стали заменяться «бомбами» и даже «торпедами». «Дыня-торпеда, персик-бомба, яблоки-взрыв мозга».

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О, какое замечательное время – между летом и зимой: выбор всего огромен. Июньская клубничка взлетела до 120 грн за килограмм. А тут уже появились осенние грибы-лисички из Волыни по 300 грн. В общем, любой каприз за ваши кровные, и вечное покупательское: «Они (он, она) шо у вас – золотые?!» не воспринимается всерьез.

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Крик души продавца: «Сколько можно кушать помидоры, покупайте у меня новые (!) мандарины» сопровождается небывалым оживлением: «А шо значит новые?».

В общем, тема «надо все кушать по сезону» уже не проходит. Кто-то еще охотится за арбузами, а кто-то атакует ряды с фаршированными синенькими, хотя еще и целенькие синенькие – на любой вкус и по самым разным ценам.

Умилила меня фраза одной из одесских хозяек: «А я эти кульки достала из кулька с кульками». Равно как и тут же последовавший ответ продавца: «Так вам, значит, кулек не нужен?».

И происходил этот милейший «кульковый диалог» рядом с селедочкой… Ай, простите! Рядом с «не селедкой, а мечтой с голубыми глазами» и «скумбрией-огонь».

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Теперь – к делу. Перед тем, как достать кульки из кулька с кульками и топать на Привоз, надо же знать, что почем (цены за один килограмм).

А овощи дорожают!

  • огурцы – 20-30 грн;
  • помидоры – 15-30 грн; микадо – 35-45 грн;
  • картофель – 12-18 грн;
  • кабачки – 10 (вяленькие)-20 грн;
  • баклажаны – 15-25 грн;
  • болгарский перец – от 15 до 30 грн;
  • «зеленушка» – 5 грн за пучок;
  • белокочанная капуста – 15-20 грн;
  • лук – 12-15 грн
  • морковь – 12-15 грн.
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Почем на Привозе фрукточка?

  • виноград (в большом количестве и огромном диапазоне сортов) 15-30 грн
  • яблоки – 12-20 грн;
  • слива – 15-25 грн;
  • дыня – 15-35 грн;
  • груши – 25-35 грн;
  • персики – 25-35 грн;
  • мандарины («новые») – 15-20 грн;
  • инжир (свежий) – 100 грн.
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В молочном корпусе Привоза

  • творог – 90-120 грн;
  • брынза (коровья, козья, овечья, смесь) – 110-150 грн
  • сметана – 80-90 грн;
  • сливки – 150-160 грн.

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В мясном корпусе Привоза

  • телятина (задняя часть) – 185-190 грн;
  • лопатка телячья – 180-190 грн;
  • телячья шея – 160 грн;
  • свиная шея – 150-160 грн;
  • свиная лопатка – 130 грн;
  • свинина (задняя часть) – 140-150 грн.

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Рыба на Привозе

  • камбала – от 120 грн;
  • судак – 80-120 грн;
  • карп – 65-95 грн;
  • толстолобик – 50-60 грн;
  • пеленгас (как подсказывает современный словарь, название этой рыбы можно писать
  • аж в четырех вариантах!) – 50-60 грн;
  • карась – 30-50 грн;
  • бычок – от 70-80 грн и выше;
  • лещ – 40 грн;
  • кефаль – 130-150 грн;
  • сом – 80 грн.
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P.S. Привозные коты – не продаются ни за какие деньги. Работают рекламой, чувствуют себя королями, умиляют упитанностью и невероятным самомнением.

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«Одесская жизнь» о Привозе

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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