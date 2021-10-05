Под сине-желтым флагом он прибыл в одесский морской порт сегодня, 5 октября 2021 года, и пришвартовался к 19-му причалу, возле Морского вокзала.

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре Украины.

Два капитана провели ледокол в Одессу через три моря

Из Дании в Украину, через три моря — Северное, Средиземное и Черное нашего красавца привели два капитана: украинский капитан Олег Новосильний и британский «капитан-наставник» Саймон Уоллес.

В ближайшие недели будет продлится оформление необходимых документов и техническая инвентаризация судна. После этого состоится официальное представление ледокола для медиа и будет объявлено его новое название. Также планируется организовать время для экскурсионного посещения судна.

Новый ледокол открывает много возможностей для украинских ученых

Собственный океанографический ледокол открывает целый ряд новых возможностей для украинской науки и ученых. Прежде всего он позволит:

после длительного перерыва вернуться к исследованиям Мирового океана;

решить логистические проблемы на антарктической станции «Академик Вернадский» и расширить возможности сезонных экспедиций;

создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами;

проводить исследования не только в Антарктиде, но и в Арктике, и, при необходимости, в других регионах океана.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что сегодня в Одесский порт прибудет новый-старый ледокол «Джеймс Кларк Росс».

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Фото Национального антарктического научного центра Украины