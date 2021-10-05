Новости Одессы и Одесской области

Новый украинский ледокол пришвартовался у одесского Морского вокзала

Новый украинский ледокол пришвартовался у одесского Морского вокзала

Под сине-желтым флагом он прибыл в одесский морской порт сегодня, 5 октября 2021 года, и пришвартовался к 19-му причалу, возле Морского вокзала.

Подписаться

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре Украины.

Два капитана провели ледокол в Одессу через три моря

Из Дании в Украину, через три моря — Северное, Средиземное и Черное нашего красавца привели два капитана: украинский капитан Олег Новосильний и британский «капитан-наставник» Саймон Уоллес.

В ближайшие недели будет продлится оформление необходимых документов и техническая инвентаризация судна. После этого состоится официальное представление ледокола для медиа и будет объявлено его новое название. Также планируется организовать время для экскурсионного посещения судна.

Новый ледокол открывает много возможностей для украинских ученых

Собственный океанографический ледокол открывает целый ряд новых возможностей для украинской науки и ученых. Прежде всего он позволит:

  • после длительного перерыва вернуться к исследованиям Мирового океана;
  • решить логистические проблемы на антарктической станции «Академик Вернадский» и расширить возможности сезонных экспедиций;
  • создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами;
  • проводить исследования не только в Антарктиде, но и в Арктике, и, при необходимости, в других регионах океана.
Ледокол в Одессе
Ледокол в Одессе
Ледокол в Одессе
Ледокол в Одессе

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что сегодня в Одесский порт прибудет новый-старый ледокол «Джеймс Кларк Росс».

Еще новости о кораблях в Одессе:

Фото Национального антарктического научного центра Украины

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить