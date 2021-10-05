В Одессе снесли стихийный рынок на Черемушках (видео, фото)

Сегодня днем, 5 октября, в Одессе коммунальщики снесли стихийный рынок на улице Филатова напротив Дома мебели в микрорайоне Черемушки.

Процесс сноса рынка запечатлели и опубликовали в соцсетях очевидцы события.

Рынок ликвидируют по распоряжению управления торговли Одесского горсовета и при поддержке патрульной полиции.

Как водится в подобных случаях, не обошлось и без конфликтов между коммунальщиками и возмущенными торговцами.

Напомним, о намерении ликвидировать стихийный рынок на Черемушках в одесской мэрии заявили еще в конце августа. Тогда же стало известно, что парковочные карманы со стороны улицы Филатова, где раньше размещались старые микроавтобусы, используемые торговцами как склады для продуктов, уберут, а проезжую часть отделят от тротуара забором. Саму территорию хотят замостить плиткой и установить там скамейки.

По словам чиновников, тогда же торговцев уведомили о предстоящем сносе.

Стоит отметить, что проблема стихийной торговли возле Дома мебели – достаточно давняя, и сносить его уже пытались, о чем писала «Одесская жизнь».

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Фото: Xydessa и Думская, видео: Телеграм-канал Одесса INFO