«Вечная тема» создания в Одессе официального кладбища домашних животных с крематорием и колумбарием была снова поднята на аппаратном совещании в одесской мэрии.

Что предполагает будущий комплекс для зверушек?

Глава городского департамента экологии Валентина Дацюк сообщила, что проект будет реализовываться совместно с зоозащитными организациями.

И речь идет не только о сжигании трупов умерших животинок. Проект предусматривает размещение вольеров и площадки для выгула (за грантовые средства) животных, строительство больничного «отеля» за счет инвесторов.

Кроме того, планируется строительство крематорий для сжигания трупов животных и колумбарий.

В каких городах Украины уже есть комплексы для животных?

Для будущего строительства подобного комплекса взят за основу представленный в ходе аппаратки опыт других городов Украины, где подобные комплексы уже благополучно работают. Это Киев, Харьков, Днепр и Львов: в ходе аппаратного совещания были показаны фото, как все это выглядит на деле.

Комплекс для животных появится в Одессе не раньше 2022 года

Что же касается Одессы, то строить такой комплекс будут не раньше 2022 года.

Напомним, землю под его строительство на 6-м км Овдиопольской трассы отвели еще весной этого года.

О цивилизованном захоронении домашних любимцев в Одессе говорят уже давно

Пока же одесситы хоронят умерших домашних питомцев в парках и скверах, хотя это запрещено из-за большой вероятности вспышки эпидемии различных инфекционных заболеваний. Есть возможность сдать умершее животное в «частный крематорий» — такие есть при некоторых ветклиниках. Услуга обходится недешево — в зависимости от веса умершего животного.

Разговоры же об одесском крематории и официальном кладбище (колумбарии) для животных ведутся очень давно — как минимум, с 2010 года.

По следам первого одесского крематория

Кстати, напомним: как рассказала доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой прикладной лингвистики Одесского национального университета им. И.Мечникова Наталья Кондратенко, первый крематорий в истории Одессы был построен именно для сжигания животных. Его старинной трубой и сегодня можно полюбоваться со стороны улицы Елисаветинской.

Построили его для сжигания животных, над которыми ставили опыты студенты и преподаватели Одесского университета.

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