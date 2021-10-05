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В Одессе следователь полиции спасла человека

В Одессе следователь полиции спасла человека

Полицейская из Доброслава Мария Николова, в Одессе помогла пожилой женщине, когда увидела, как та потеряла сознание.

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Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

На окраине Одессы женщина потеряла сознание

Все произошло возле магазина на окраине Одессы. Следователь в свой выходной шла по личным делам и заметила, как 70-летняя женщина теряет сознание. С бабушкой была внучка, но у девочки оказались проблемы со слухом. Она растерялась и не могла объяснить, что произошло.

Среди моих родных есть такие, как она, и я немного разбираюсь в языке жестов. Быстро разобравшись в ситуации, я стала оказывать первую домедицинскую помощь бабушке, одновременно успокаивать внучку, звонить их родственникам и вызывать «скорую»,

— вспоминает, как все было, лейтенант полиции.

Мария Николова рада, что оказалась «в нужное время в нужном месте»

Пожилую женщину доставили в медицинское учреждение, сейчас она под наблюдением врачей.

Родные старушки рассказали, что накануне она перенесла операцию и переоценила свои силы, решив пойти за покупками. Но, благодаря полицейской, все обошлось.

Мария Николова очень рада, что оказалась «в нужное время в нужном месте» и повторяет: если люди не будут равнодушными, а проявлять чуткость друг к другу, мир изменится к лучшему.

полицейская спасла старушку

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Фото пресс-службы Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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