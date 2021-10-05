Полицейская из Доброслава Мария Николова, в Одессе помогла пожилой женщине, когда увидела, как та потеряла сознание.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.
На окраине Одессы женщина потеряла сознание
Все произошло возле магазина на окраине Одессы. Следователь в свой выходной шла по личным делам и заметила, как 70-летняя женщина теряет сознание. С бабушкой была внучка, но у девочки оказались проблемы со слухом. Она растерялась и не могла объяснить, что произошло.
Среди моих родных есть такие, как она, и я немного разбираюсь в языке жестов. Быстро разобравшись в ситуации, я стала оказывать первую домедицинскую помощь бабушке, одновременно успокаивать внучку, звонить их родственникам и вызывать «скорую»,
— вспоминает, как все было, лейтенант полиции.
Мария Николова рада, что оказалась «в нужное время в нужном месте»
Пожилую женщину доставили в медицинское учреждение, сейчас она под наблюдением врачей.
Родные старушки рассказали, что накануне она перенесла операцию и переоценила свои силы, решив пойти за покупками. Но, благодаря полицейской, все обошлось.
Мария Николова очень рада, что оказалась «в нужное время в нужном месте» и повторяет: если люди не будут равнодушными, а проявлять чуткость друг к другу, мир изменится к лучшему.
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Фото пресс-службы Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области