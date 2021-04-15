Новости Одессы и Одесской области

Новый праздник и массовый уход врачей: самые интересные новости Одессы за 14 апреля

Новый праздник и массовый уход врачей: самые интересные новости Одессы за 14 апреля

В среду, 14 апреля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких важных событиях как в Одессе, так и в Украине.

Верховная Рада Украины освободила учащихся 11-х классов от прохождения государственной итоговой аттестации из-за пандемии коронавируса.

А еще Кабинет министров Украины согласовал новый профессиональный праздник.

В Одессе уничтожили одно из красивейших и последних в своем роде мест побережья старой Аркадии, природную скалу у кафе «Крым».

Из муниципальных больниц Одессы уволилось почти 500 медработников, 71 из них — высококвалифицированные врачи.

Кроме того, «Одесская жизнь» выясняла, как проходит вакцинация в Одессе и области, а также что почем в одесских супермаркетах.

Фото: Podrobnosti.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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