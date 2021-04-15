Новый праздник и массовый уход врачей: самые интересные новости Одессы за 14 апреля

В среду, 14 апреля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких важных событиях как в Одессе, так и в Украине.
Верховная Рада Украины освободила учащихся 11-х классов от прохождения государственной итоговой аттестации из-за пандемии коронавируса.
А еще Кабинет министров Украины согласовал новый профессиональный праздник.
В Одессе уничтожили одно из красивейших и последних в своем роде мест побережья старой Аркадии, природную скалу у кафе «Крым».
Из муниципальных больниц Одессы уволилось почти 500 медработников, 71 из них — высококвалифицированные врачи.
Кроме того, «Одесская жизнь» выясняла, как проходит вакцинация в Одессе и области, а также что почем в одесских супермаркетах.
Фото: Podrobnosti.ua