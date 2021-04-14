В Украине появился новый профессиональный праздник

Кабинет министров Украины согласовал новый профессиональный праздник – День Государственной службы специальной связи и защиты информации. Указ о новом профессиональном празднике в Кабмин направил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале народный депутат из Одессы Алексей Гончаренко и опубликовал соответствующий документ.

«Учитывая значение подразделений Государственной службы специальной связи и защиты информации для обеспечения национальной безопасности и защиты государственного суверенитета Украины и ее информационного пространства, постановляю установить в стране профессиональный праздник», – сказано в указе.

Согласно документу, новый праздник будут отмечать ежегодно 25 мая.

Отметим, что на данный момент на сайте главы государства этот указ отсутствует.

Госслужба спецсвязи была создана в 2006 году на базе ликвидированного департамента специальных телекоммуникационных систем и защиты информации Службы безопасности Украины.