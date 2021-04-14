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В Одессе уничтожили одно из красивейших мест на пляже в старой Аркадии – активист (видео, фото)

В Одессе уничтожили одно из красивейших мест на пляже в старой Аркадии – активист (видео, фото)

В Одессе уничтожили одно из красивейших и последних в своем роде мест побережья старой Аркадии, природную скалу у кафе “Крым”.

Об этом в Фейсбуке пишет активист-эколог, глава общественной организации “Зеленый лист” Владислав Балинский.

Речь идет о сносе скалы, о которой “Одесская жизнь” сообщала 13 апреля.

“Уничтожили, пользуясь прикрытием одесского управления инженерной защиты о якобы, реконструкции и укреплении нижней подпорной стены. Только, никакой стены там никогда и не было. Во время проведения масштабных берегоукрепительных работ в 70-х годах, инженеры строители по возможности оставляли красивые природные скалы одесского известняка. Эти участки побережья представляли особую ценность и становились объектом для открыток и излюбленной фотозоной многих поколений одесситов. Своим тёплым цветом и неповторимыми формами они придавали одесскому побережью уют и неповторимый вид”, – пишет активист.

На месте побывал и корреспондент “Одесской жизни”. То что он увидел – в фотогалерее ниже.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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