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Украинских 11-классников освободили от итоговой аттестации

Украинских 11-классников освободили от итоговой аттестации

Верховная Рада Украины освободила учащихся 11-х классов от прохождения государственной итоговой аттестации (державної підсумкової атестації, ДПА) из-за пандемии коронавируса.

Соответствующий закон Рада приняла 13 апреля, информирует пресс-служба Министерства образования.

«Инициатива призвана минимизировать риски заболевания COVID-19 при оценке результатов обучения учащихся, которые завершают получение полного общего среднего образования. Также это позволит им получить в установленном законодательством порядке документы о получении общего среднего образования», – пояснили в Минобразования.

При этом выпускникам в 2020/2021 учебном году предоставляется возможность пройти ДПА по собственному желанию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания (ВНО).

В то же время в министерстве напомнили, что все этапы ВНО-2021 пройдут в запланированные сроки, независимо от уровня эпидемической опасности в регионах:

пробное тестирование – 24 апреля в Киеве, Черниговской и Николаевской областях (в других регионах оно состоялось 10 апреля);

основная сессия ВНО – с 21 мая по 15 июня;

дополнительная сессия – с 26 июня по 16 июля.

По информации Украинского центра оценивания качества образования, на ВНО-2021 зарегистрировались 389 710 учащихся, избравших 1 543 756 тестирований.

Напомним, 10 апреля в большинстве регионов Украины состоялось пробное внешнее независимое оценивание. На тестирование было зарегистрировано более 120 тыс. человек, а явка по стране составила 93-95%.

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Фото: study2019.com

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