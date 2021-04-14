Больше месяца назад в Украине началась вакцинация от COVID-19. И в первую очередь прививать должны были медиков, непосредственно контактирующих с больными коронавирусом.

Сейчас, при желании, такую вакцинацию от коронавируса может пройти практически любой гражданин. Как проходит вакцинация в Одессе и области, выясняла «Одесская жизнь».

Прививают от коронавируса без выходных

Сегодня для вакцинации жителей Одесского региона работают 46 стационарных пунктов, открывшихся в Центрах первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП). А также — девять мобильных бригад.

Одна из первых была создана в ЦПСМП города Южный. Работают в ней два врача, две медсестры, и еще одна — находится в резерве. По словам главврача Центра Татьяны Рыбаковой, перед началом вакцинальной кампании медперсонал бригады прошел курс подготовки в Киеве. Ведь каждый из них должен понимать, чем он прививает, знать технику введения вакцины, температурные условия ее хранения и перевозки. И, конечно, — уметь оказать человеку необходимую помощь в случае резкой аллергической реакции, которая может случиться в первые 15 минут после прививки. К счастью, по словам Татьяны, ни у ее бригады, ни у одесских таких случаев не было.

Мобильная бригада обслуживает сотрудников медучреждений, оказывающих стационарную помощь больным COVID-19, работников экстренной медицинской помощи. С начала прививочной кампании бригада привила около тысячи людей. Ежедневно — от 60 до 100 доз.

Вакцинация от коронавируса в цифрах

По данным на 8 апреля, с начала прививочной кампании в нашем регионе привиты 11430 человек. Для сравнения: в Днепропетровской области вакцинировано 26559 человек, во Львовской — 20323 жителя, в Киевской прививку от COVID-19 сделали 19019 гражданам.

За все время вакцинации больше всего привитых отмечено в Киеве — 30898 медиков.

Одесский горздрав предоставил нам информацию только по состоянию на 5 апреля — 3754 человека.

Прививают украинцев препаратом AstraZeneca (CoviShield) индийского производства. В феврале Одесская область получила

25,9 тысячи доз этой вакцины.

Делают прививки во все дни недели без выходных. И только в том случае, если человек согласен вакцинироваться.

Хронические болезни — онкология, сердечные заболевания — противопоказанием для вакцинации не являются, утверждает главврач. Препятствием служит только высокая температура. А реакцией на прививку может быть боль и опухоль в месте укола, озноб и повышение температуры.

— По большому счету, в 50% случаев после введения любой вакцины температура повышается, — рассказала Татьяна Рыбакова. — У каждого своя реакция на вакцинацию. У кого-то, если привился в первой половине дня, к вечеру ее симптомы могут появиться; у кого-то — на следующий день. Ведь иммунная система у каждого реагирует по-разному.

Передовой пункт вакцинации от коронавируса

Стационарные пункты вакцинирования начали появляться в Украине с середины марта. На сегодняшний день в Одессе работают 11 таких медпостов. Один из них расположен в ЦПСМП №3 по адресу Фонтанская дорога, 30/32. Кстати, кроме стационарной бригады, здесь подготовлена единственная пока в Одессе мобильная бригада по вакцинации препаратом Pfizer, который, как уверяют власти, также будет доставлен в Одесскую область.

Работает бригада на втором этапе вакцинации — прививает работников всех медицинских учреждений: от администрации — до дворника. А также соцработников, военнослужащих, людей, старше 80 лет. К тому же недавно в эту категорию попали и священнослужители.

С начала работы — 22 марта — здесь сделали около 500 прививок: в день от 30 до 70 доз. Вакцину, по мере необходимости, в сумке-холодильнике привозят в пункт со склада коммунального предприятия «Одесфарм». В холодильнике ее здесь и хранят.

Ранее мы публиковали адреса пунктов, в которых модно пройти вакцинацию от коронавируса в Одесской области.

Декларацию заключают на месте

— Для вакцинации медработников мы связываемся с медицинскими учреждениями, составляем списки, затем обзваниваем всех людей и записываем их на конкретное время, — рассказала директор ЦПСМП №3 Елена Колоденко. — Чтобы привить соцработников, связываемся с социальными службами. Через семейных врачей обзваниваем людей старше 80 лет. Если такие пациенты зарегистрированы в другом Центре, но им удобней на данный момент делать вакцинацию у нас, — пожалуйста, пусть приходят. Только записаться надо в регистратуре.

Людей, не числящихся в приоритетных категориях, но все же желающих привиться, в Центре вносят в резервные списки. И если в течение суток остаются остаточные дозы, с ними связываются и приглашают на вакцинацию.

Работает пункт и по субботам. В воскресенье — если группа для вакцинации набирается. А записаться в лист ожидания можно через регистратуру, по направлению семейного врача либо в приложении «Дiя». Необходимо сообщить фамилию, имя, отчество, дату рождения, место работы, телефон.

Декларация с врачом, заверила Елена Колоденко, не является обязательным условием для вакцинации. И действительно, когда я решилась зарегистрироваться на прививку, мне назначили время и пообещали, что заключить договор смогу прямо на месте. Но декларация необходима — именно через семейного врача вас пригласят на вторую прививку.

Перед прививкой консультирует врач

В будний день у кабинета своей очереди на вакцинацию ожидали человек 20. Хотя, судя по всему, некоторую часть собравшихся у кабинета людей составляла «группа поддержки». Так, пожилая учительница биологии Ольга Боянова пришла сюда со своими взрослыми детьми. Они вакцинироваться и посоветовали.

В кабинете посетительницу встретила врач-интерн общей практики — семейной медицины Елена Блащук. Осмотрела, измерила температуру, расспросила, бывают ли у пациентки аллергические реакции на прививки, есть ли хронические заболевания, проводились ли оперативные вмешательства и химиотерапия, а также — какие медикаменты она принимает. А после вакцинации рассказала о возможных болезненных реакциях. Посоветовала, что в этом случае предпринять. И рекомендовала обязательно на полчаса задержаться в медучреждении, чтобы в случае возникновения неожиданных реакций оказать экстренную помощь.

Иммунитет появится через две-три недели

— Готовиться к вакцинации специально не нужно: можно кушать и нельзя ни в коем случае прекращать принимать положенные препараты — к примеру, от сахарного диабета или гипертонии, — рассказала Елена Блащук. — А вот в первые сутки после вакцинации рекомендуем воздержаться от приема алкоголя. Если повысится температура, появится боль в месте инъекции — бояться не надо. Можно выпить жаропонижающее и связаться со своим семейным врачом. Чаще всего такая реакция проходит в течение первых суток. А иммунитет начинает вырабатываться спустя две-три недели. То есть в этот период человек, как и прежде, может заболеть. Следующая вакцинация — спустя три месяца. Тогда обзвоним и пригласим всех, кто сделал первую. А после повторной прививки сможем выдать международное свидетельство о ревакцинации.

Вакцина для национальной безопасности

В конце марта Индия приостановила экспорт вакцины, объяснив такое решение высоким внутренним спросом на препарат. Возобновят поставки только после стабилизации ситуации с заболеваемостью в стране. В лучшем случае — не раньше июня. К тому же и срок годности Covishield, поставленной в Украину, в июне истекает.

При том что вторую прививку необходимо делать именно тем препаратом, которым человек был привит первый раз. Правда, уверяет Татьяна Рыбакова, прививаться вторично можно вакциной одной и той же марки, произведенной в любой другой стране. И в Минздраве обещают, что до конца апреля Украина получит AstraZeneca производства Южной Кореи.

Также в апреле, по словам главы МОЗ Максима Степанова, пожилых украинцев начнут вакцинировать препаратом CoronaVac китайского производства. Сегодня 215 тысяч доз этой вакцины проходят лабораторный контроль. К тому же в течение года, заверяет правительство, отдельными траншами в Украину поступит американо-германская вакцина Pfizer. Прививать этим препаратом собираются сотрудников и подопечных интернатов и домов престарелых.

Обещает МОЗ и производство отечественной вакцины. По мнению Максима Степанова, это вопрос национальной безопасности. Единственный выход из ситуации, когда, судя по всему, страны-производители не особо стремятся делиться с другими антиковидными препаратам.

Напомним, что ранее мы отвечали на 5 вопросов о прививках от коронавируса.