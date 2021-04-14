Одесские больницы остаются без медработников: что происходит?

— Нам не хватает врачей-анестезиологов, терапевтов, инфекционистов и среднего медицинского персонала . Это связано с оттоком кадров за рубеж, — сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Он уточнил, что на сегодняшний день все муниципальные больницы заполнены больными коронавирусом — мест не хватает. Однако главная проблема — в нехватке медперсонала. Сейчас проводится набор персонала, в том числе задействованы и интерны.

Ранее мы рассказывали, как сейчас в Одессе проходит вакцинация от коронавируса.