Одесские больницы остаются без медработников: что происходит?

Из муниципальных больниц Одессы уволилось почти 500 медработников, 71 из них — высококвалифицированные врачи.
— Нам не хватает врачей-анестезиологов, терапевтов, инфекционистов и среднего медицинского персонала. Это связано с оттоком кадров за рубеж, — сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.
Он уточнил, что на сегодняшний день все муниципальные больницы заполнены больными коронавирусом — мест не хватает. Однако главная проблема — в нехватке медперсонала. Сейчас проводится набор персонала, в том числе задействованы и интерны.
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