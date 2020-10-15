Новый избирком, «лишние» деревья и возвращение «евангелистов» – главные события Одессы за 15 октября

Сегодня, в четверг, 15 октября, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в городе и области.

Сегодня в Одесской области на 8 часов закрывают трассу Одесса-Киев.

Центризбирком сформировал новый состав Одесской городской территориальной избирательной комиссии.

Девять 24-этажных домов – очередные «жемчужины» – появятся в районе ипподрома, между улицей Краснова и Фонтанской дорогой. Участок, который когда-то принадлежал единственному в Украине государственному ипподрому, сейчас находится в собственности Kadorr Group.

На территории бывшего «Лермонтовского» санатория в Одессе начали вырубать деревья. Не исключено, что таким образом расчищается территория под очередное строительство.

В Одесский музей западного и восточного искусства после длительного пребывания на международной выставке в Италии вернулись картины выдающегося голландского живописца XVII века Франса Хальса «Евангелист Лука» и «Евангелист Матфей».