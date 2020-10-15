Новости Одессы и Одесской области

В Одессу из Италии вернулись две известные картины

В Одессу из Италии вернулись две известные картины

В Одесский музей западного и восточного искусства после длительного пребывания на международной выставке в Италии  вернулись картины выдающегося голландского живописца XVII века Франса Хальса «Евангелист Лука» и «Евангелист Матфей».

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Выставка «Жорж де Латур. Европа света »(GEORGES LA TOUR. L`EUROPA DELLA LUCE), где экспонировались шедевры, с 7 февраля до конца сентября проходила в Милане.

Широкую популярность картины эти получили после кино-детектива «Возращение святого Луки», снятого в 70-х годах. В ее основе – действительный случай: в 1965 году во время выставки картины из одесского музея в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве она была похищена. К счастью, шедевр удалось найти и  вернуть в музейную коллекцию.

-Два ранних произведения Франса Хальса «Евангелист Лука» и «Евангелист Матфей» – гордость нашей коллекции. А участие во всеукраинских и международных проектах не только популяризирует культурное достояние прошлых поколений, но и повышает престиж отечественных музеев, его привлекательность для специалистов и широкой публики, – говорят музейщики. – Картины «Евангелист Лука» и «Евангелист Матфей» попали к нам из Музейного фонда в 1920 году. Какое-то время авторство этих произведений приписывали неизвестным мастерам русской школы XIX века. И только в 1958 году, благодаря основательным исследованиям искусствоведа из Эрмитажа, специалиста по голландскому искусству Ирины Линник, мы получили имя автора.

 

Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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