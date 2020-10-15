Жемчужины возле ипподрома: в Одессе анонсировали очередное масштабное строительство

Девять 24-этажных домов — очередные «жемчужины» — появятся в районе ипподрома, между улицей Краснова («скоростной») и Фонтанской дорогой. Участок, который когда-то принадлежал единственному в Украине государственному ипподрому, сейчас находится в собственности Kadorr Group. Компания уже объявила о старте продаж, хотя само строительство еще не началось. Что построят в районе ипподрома и улицы Краснова и как это отразится на Одессе в целом?

Что рекламирует застройщик?

Как стало известно из проморолика застройщика, сначала планируют построить две высотки, которые сдадут в середине 2023-го — Жемчужины №60 (710 квартир) и №61. Жилплощадь в «виртуальных» домах продают уже сейчас по цене от 777 долларов за квадратный метр.

«Жемчужный» квартал без инфраструктуры

Но, судя по рекламе, Kadorr планирует строить только многоэтажки. Социальная инфраструктура под них практически не предусмотрена. А на тысячи квартир будет всего 600 парковочных мест для автомобилей.

Наоборот, застройщик акцентирует внимание на близости уже существующих городских социальных объектов в Малиновском районе — мол, рядом три детских сада — №271, №272 и №82, школа №27 и гимназия №4. И новым жителям «жемчужного» района предлагают отдать своих детей в эти заведения. Но очевидно, что этих школ и садов не хватит, чтобы принять детей из тысячи семей, которые поселятся на Краснова, 3.

Ничего не сказано в ролике и о медицинских объектах.

«Транспортный терроризм»

Именно так одесситы в социальных сетях прозвали намерение Kadorr Group «встроить» в городскую дорожную сеть дома на три тысячи жителей.

Такое высотное строительство «Жемчужного квартала» в районе ипподрома просто парализует автомобильный трафик на улицах Краснова, Среднефонтанской и Фонтанской дороге.

Транспортная проблема на Краснова — когда-то «скоростной», актуальна и сегодня. Утром и до обеда здесь и так огромная пробка в сторону города от жилмассива Таирова.

А представьте, если туда «влить» дополнительный поток машин из девяти высоток, в каждой из которых — не менее 200 квартир и как минимум по одному автомобилю на квартиру? Итого, плюс почти две тысячи машин, которые в час пик будут втискиваться в уже и так перегруженный поток. Тогда на этой дороге можно будет смело ставить крест.

Утопия или задача?

Аркадий Шупляков, одесский урбанист и архитектор:

— Проект на такие крупные территории должен быть разработан отдельным независимым бюро, на конкурсной основе по заказу города еще до выделения земли. Участок проанализирован, распланирован в комплексе с близлежащими территориями (детальный план территории вроде должен выполнять эти функции, но как-то не очень выходит). В таком проекте будут новые улицы, площади, общественные пространства (что застройщики почти никогда не делают). Между ними можно выделить участки под социальную инфраструктуру. И только на этом этапе уже заниматься выделением земли.