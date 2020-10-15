Новости Одессы и Одесской области

Сформирован новый состав Одесской избирательной комиссии

Сформирован новый состав Одесской избирательной комиссии

Сегодня, 15 октября, Центральная избирательная комиссия сформировала новый состав Одесской городской территориальной избирательной комиссии (ТИК) Одесского района Одесской области.

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Как сообщает пресс-служба Центризбиркома, такое решение было принято в связи с досрочным прекращением полномочий всего состава Одесской ТИК 13 октября.

Новый состав теризбиркома сформирован на основе соответствующих представлений местных организаций политических партий. В него вошли 18 человек.

По данным медиапроекта 8NEWS, новый состав ТИКа выглядит следующим образом:

Как сообщала ранее «Одесская жизнь», 13 октября Центризбирком распустил Одесскую городскую избирательную комиссию из-за ряда нарушений последней избирательного законодательства.

В частности, ЦИК установил, что, принимая постановление о регистрации кандидатов в депутаты Одесского городского совета, выдвинутых от партии “Блок Дмитрия Голубова” и о регистрации экс-нардепа 8-го созыва Дмитрия Голубова на должность мэра Одессы, а также постановление о регистрации кандидатов в депутаты Одесского горсовета, выдвинутых Одесской областной организацией партии “Наш край”, Одесская ТИК приняла соответствующее решение вопреки вступившим в силу решениям судов.

Ранее Дмитрий Голубов, а также городская организация политсилы «Наш край» были сняты с избирательной гонки по решению суда.

Как оказалось, Голубов внес необходимый залог за участие в избирательной гонке от имени Одесской городской организации политической партии «Блок Дмитрия Голубова», но по факту прохождение указанных денег происходило путем внесения средств посторонним лицом – неким Дмитрием Палпатином.

Дмитрий Голубов – уроженец Одессы. В 2007 году создал «Интернет партию Украины». В 2008 году зарегистрировал Всеукраинскую общественную организацию «Интернет Парламент». В 2014 году был избран в Верховную Раду по округу №136 в Суворовском районе Одессы. В Раде был членом фракции Блока Петра Порошенко «Солидарность» и членом комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия.

Голубов участвовал во внеочередных парламентских выборах 2019 года, но на этот раз в Раду не прошел.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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