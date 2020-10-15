Сформирован новый состав Одесской избирательной комиссии

Как сообщает пресс-служба Центризбиркома, такое решение было принято в связи с досрочным прекращением полномочий всего состава Одесской ТИК 13 октября.

Новый состав теризбиркома сформирован на основе соответствующих представлений местных организаций политических партий. В него вошли 18 человек.

По данным медиапроекта 8NEWS, новый состав ТИКа выглядит следующим образом:

Как сообщала ранее «Одесская жизнь», 13 октября Центризбирком распустил Одесскую городскую избирательную комиссию из-за ряда нарушений последней избирательного законодательства.

В частности, ЦИК установил, что, принимая постановление о регистрации кандидатов в депутаты Одесского городского совета, выдвинутых от партии “Блок Дмитрия Голубова” и о регистрации экс-нардепа 8-го созыва Дмитрия Голубова на должность мэра Одессы, а также постановление о регистрации кандидатов в депутаты Одесского горсовета, выдвинутых Одесской областной организацией партии “Наш край”, Одесская ТИК приняла соответствующее решение вопреки вступившим в силу решениям судов.

Ранее Дмитрий Голубов, а также городская организация политсилы «Наш край» были сняты с избирательной гонки по решению суда.

Как оказалось, Голубов внес необходимый залог за участие в избирательной гонке от имени Одесской городской организации политической партии «Блок Дмитрия Голубова», но по факту прохождение указанных денег происходило путем внесения средств посторонним лицом – неким Дмитрием Палпатином.

Дмитрий Голубов – уроженец Одессы. В 2007 году создал «Интернет партию Украины». В 2008 году зарегистрировал Всеукраинскую общественную организацию «Интернет Парламент». В 2014 году был избран в Верховную Раду по округу №136 в Суворовском районе Одессы. В Раде был членом фракции Блока Петра Порошенко «Солидарность» и членом комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия.

Голубов участвовал во внеочередных парламентских выборах 2019 года, но на этот раз в Раду не прошел.