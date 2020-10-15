В Одессе «очищают» от деревьев бывший «Лермонтовский» санаторий (фото)

Об этом сообщила в Facebook сотрудница департамента культуры и туризма Одесского городского совета Анжела Василина. Она также опубликовала фото с места события.

«Бывший Лермонтовский санаторий сегодня. Центральная аллея. Спилены живые здоровые деревья, разбиты скамейки», – прокомментировала Василина.

Она также высказала предположение, что таким образом расчищается территория под очередное строительство.

«Твари», «Ужас», «Я в шоке», «Там давно зубы точили что-то застроить. Уже было когда-то. Вроде отвоевали. Так опять… Уроды», – комментируют одесситы.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что в 2019 году санаторий «Лермонтовский» перешел под управление Минобороны. Тогда в ведомстве заявляли, что санаторий начнет принимать на оздоровление пациентов-участников АТО и ООС, а со временем – и другие категории граждан, желающих оздоровиться.

Напомним, в конце января 2019 года люди, представляющие новое руководство, назначенное министерством, захватили санаторий «Лермонтовский» якобы по решению суда и не пропускали на территорию персонал здравницы. Позже в Минобороны заверили, что весь медперсонал «Лермонтовского» снова принят на свои места и получает зарплату «даже выше прежней» – уволено только предыдущее руководство.

А в мае того же года «Лермонтовский» сменил вывеску и стал называться «Центр медицинской реабилитации и санаторного лечения «Одесский».

Фото: Facebook Анжелы Василиной