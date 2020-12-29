Новый год в условиях пандемии: с какими мыслями и чувствами входят украинцы в любимый праздник? (инфографика)

С какими мыслями и чувствами украинцы входят в любимый праздник в условиях всемирной пандемии? Чего опасаются? Как повлиял прошедший год на их чувства, мысли, желания? Чего они ждут от года предстоящего? Как они будут его встречать?

Фонд «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) провел опрос украинцев. Опрос проводился во всех регионах Украины за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Встречаем дома

Абсолютное большинство (81%) украинцев планируют встретить новый 2021 год дома, в кругу семьи. Вместе с тем, почти каждый десятый (9%) надеется провести новогоднюю ночь в гостях у друзей или родственников. Как отмечают социологи, по сравнению с 2018 и 2019 годами, очень заметно влияние эпидемии коронавируса: почти на 14% возросло количество респондентов, которые проведут новый год в семейном кругу, и вдвое уменьшилась доля тех, кто пойдет в гости.

В целом у опрошенных почти пропало желание встречать Новый год в общественном заведении или на публичном праздновании. О таких планах сообщили 0,1% респондентов.

Мечты и подарки

Желание получить в качестве подарка здоровья (71,5%) значительно опередило стремление иметь «мир в стране» (39,5%), лад в семье и понимание близких (22%). Еще одним следствием эпидемии и экономического спада можно считать и то, что на этот раз стремление просто получить в подарок деньги (22%) практически сравнялось с хорошими отношениями в семье. Так же возросло желание получить в новом году хорошую работу (18%). В новом году родители хотят увидеть успехи детей (14%). Каждый десятый опрошенный (10,5%) мечтает о долгой жизни. Замыкают десятку самых желанных подарков интересные путешествия (8%), любовь (8%) и лекарство (вакцина) от коронавируса (5%), которые опередили выигрыш в лотерею (3%).

Сколько тратим на новогодний стол?

Средняя сумма, которую украинцы готовы потратить на новогодний стол, составляет 1440 грн (или 50,6 долларов США по курсу Нацбанка Украины (НБУ) в декабре 2020 года). В прошлом году было 1390 грн, но нынешний бюджет новогоднего стола на самом деле меньше, чем в прошлом году, если перевести в твердую валюту (59,7 долларов США по курсу НБУ в декабре 2019 года). В 2018 году это было 1752 грн (62,8 долларов США по курсу НБУ в декабре 2018 года). В то же время до 16% уменьшилась и доля опрошенных, которые ответили, что у них на новогодний стол нет денег. В предыдущие годы таких было 23%.

А вы счастливы?

Несмотря на экономические трудности и эпидемии коронавируса большинство украинцев все же чувствовали себя счастливыми в 2020 году: 8,5% очень счастливыми и 45,5% — в основном счастливыми. Однако это самый низкий уровень ощущения счастья, по сравнению с 2017-2019 годами. С другой стороны, в этом же году зафиксирована самая высокая часть респондентов, которые заявили, что чувствуют себя преимущественно несчастными (29%) и совсем несчастными (9%).

Какие чувства вас одолевают?

В конце 2020 года самыми распространенными чувствами, которые испытывают украинцы, размышляя о будущем страны, остались надежда (43%), оптимизм (31%) и тревога (28%). Вместе с тем, сравнение с результатами опроса в предыдущие годы свидетельствует, что эпидемия и экономический кризис отразились на мыслях о будущем. В частности, доля респондентов, которые испытывают надежду, уменьшилась до 43%. Это меньше, чем в 2017-2019 гг., но выше, чем в 2015 году. Уверенность среди респондентов заявили лишь 8%.

Мечтаем о будущем

Хотя чувства относительно будущего страны стали более осторожными, украинцы остаются оптимистами, когда думают о личных перспективах в следующем году. 21% опрошенных считают, что новый год лично для них будет лучшим, а еще 62% надеются, что лучшего будет больше, чем худшего. И это практически такой же уровень, что и предыдущего 2019 года.

Инфографика Фонда «Демократические инициативы» и КМИС