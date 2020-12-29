Как будет работать почта в праздники и во время локдауна: график

“Укрпочта” в конце декабря 2020 года – январе 2021 года будет работать как обычно. Но 1 и 7 января обслуживать население будут только дежурные почтовые отделения.

Об сказано в официальном сообщении “Укрпочты”.

Во время жесткого карантина 8 – 24 января отделения “Укрпочты” будут работать в обычном режиме.

А “Новая почта ” будет работать 31 декабря по сокращенному графику до 18:00. 1 января – выходной, а со 2 по 5 января “Новая почта” снова вернется к обычному графику.

Ранее сообщалось, как в праздники будут работать банки.