Несчастье с «Щастьем» и неудачная парковка: самые интересные новости Одессы за 3 мая

В понедельник, 3 мая 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях.

Мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, собирается ли менять гимн города, следуя требованиям уполномоченного по защите государственного языка.

Вечером 3 мая в центре Одессы загорелся ресторан «Щастье» по улице Ланжероновской, 10. Предварительная причина возгорания – неисправности в электрощитовой.

А днем того же дня на улице Греческой женщина за рулем автомобиля Toyota RAV4 при попытке припарковаться сбила пожилого парковщика. От удара он перелетел ограду дома, затем врезался в стену и упал в полуподвал.

3 мая на 70-м году жизни скончался известный футболист и тренер одесского «Черноморца» Владимир Нечаев.

Неадекватный мужчина устроил переполох на Таирова, забравшись на строительный кран. Сначала он пытался прыгнуть вниз, а затем выбрался на самый край стрелы крана и начал пить пиво.