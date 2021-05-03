Сегодня, 3 мая, на 70-м году жизни скончался известный футболист и тренер одесского «Черноморца» Владимир Нечаев. Об этом сообщили в Одесской областной футбольной ассоциации.

Нечаев отыграл за «моряков» 11 сезонов, а позже пять лет работал в тренерском штате клуба.

Владимир Нечаев родился 4 августа 1950 года. Начинал играть в одесском СКА. В составе «Черноморца» играл в 1967-1976, 1978, 1979 годах. Провел 287 официальных матчей, забил 13 голов. В 1974 году в составе «Черноморца» году стал бронзовым призером чемпионата СССР.

14 сентября 2015 года на Аллее футбольной славы у стадиона «Черноморец» в честь Владимира Нечаева была заложена именная звезда.

В течение многих лет Владимир Нечаев боролся с тяжелой болезнью, пережил несколько операций. Его похоронят на Втором Христианском кладбище.

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