В одесском Пале-Рояле полыхает ресторан «Щастье»

Сегодня вечером, 3 мая, в Одессе начался пожар в здании по улице Ланжероновской, 10. Здесь на первом этаже находится ресторан «Щастье», а над ним – отель «Пале-Рояль».
Как сообщают в соцсетях очевидцы, загорелась летняя терраса ресторана, которая выходил в Пале-Рояль. Огонь быстро распространяется.
В результате возникло сильное задымление. Из здания эвакуируют людей.
На месте работают пожарные, которые тушат огонь, а также спасают людей с верхних этажей здания.
Подробности уточняются.
Фото: Телеграм-канал Думская