«Таировский суетолог»: в Одессе мужчина в неадеквате забрался на подъемный кран и попивал пиво (видео)

Сегодня вечером в Одессе неадекватный мужчина устроил переполох на Таирова, забравшись на строительный кран на углу улиц Королева и Вильямса.

Как пишут свидетели курьезного происшествия в соцсетях, сначала мужчина предпринимал попытки прыгнуть вниз, а затем выбрался на самый край стрелы крана и начал пить пиво.

На место вызвали пожарных и полицию. Пожарные попытались добраться до «чудака на кране», но длины их лестницы не хватило, и от этой затеи пришлось отказаться. Между тем, на улице собралась толпа зевак. Люди снимали происходящее на мобильные телефоны.

Мужчину уже успели окрестить «таировским суетологом».

Выпив пиво, «суетолог крановой» начал спускаться, но вскоре передумал и залез обратно на стрелу.

«Встал на краю стрелы и стоит… Снизу слышно, пытаются договориться. Пока посылает и торгуется… Люди из домов пытаются наладить контакт. Он требует всех убрать и «оставить его в покое». Не совсем понятно, но что-то про страну говорит», – описывают происходящее очевидцы.

К мужчине пытались подняться спасатели, чтобы поговорить, но, по всей видимости, разговор не задался. Вышка также уехала.

Позже очевидцы сообщили, что «суетолог» «решил еще пожить, и слезает».

По последним данным, когда стемнело, «скалолаз» спустился самостоятельно, не пострадал и тут же отправился «в гости» к полицейским.

Напомним, в воскресенье, 2 мая, на одесском пляже едва не смыло в море мужчину, решившего испытать судьбу и прогуляться по пирсу в шторм.

Фото: Телеграм-канал «Курс Одесса», видео: videonewstv2020