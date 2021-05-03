В центре Одессы Toyota «уронила» парковщика в полуподвал (фото)

Сегодня днем в центре Одессы произошло дорожное происшествие с участием автомобиля Toyota, водитель которого сбила пожилого мужчину.
По данным областной Патрульной полиции, женщина за рулем автомобиля Toyota RAV4 при попытке припарковаться на улице Греческой совершила наезд на 68-летнего парковщика. От удара тот перелетел ограду дома, затем врезался в стену и упал в полуподвал.
Доставать пострадавшего приехали спасатели. Мужчину госпитализировали.
На месте происшествия работает следователь.
Как сообщалось ранее, вечером 2 мая в Одессе на Адмиральском проспекте врезался в дерево автомобиль Ford Galaxy.
Фото: пресс-служба Патрульной полиции Одесской области и Телеграм-канал Xydessa