В центре Одессы Toyota «уронила» парковщика в полуподвал (фото)

Днем 30 апреля столкнулись «КІА» и автобус, следовавший по маршруту “Ивано-Франковск – Снятин”. В результате погибли одесситы, которые ехали в легковом автомобиле – мужчина 1953 г.р и женщина 1956 г.р. В автобусе же ехали 23 человека, шестерых из которых отправили в больницу, сообщили в ГУ НАцполиции в Одесской области. У нас появился Viber канал в

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