Каким стал спорткомплекс «Олимпиец» после капремонта

В Одессе 29 декабря после трехлетнего ремонта был открыт отреставрированный спорткомплекс «Олимпиец».

После трех лет ремонта в Одессе открыли «Олимпиец»

На открытие пригласили детей из спортивных школ и секций, которым предстоит тренироваться в Обновленном спорткомплексе.

Также при открытии «Олимпийца» представили новый спортивный инвентарь.

На работы из государственного бюджета было выделено примерно 170 млн грн.

Тендер на проведение капитального ремонта комплекса в июне объявило управление областного совета по имущественным отношениям. Согласно обнародованной информации в системе публичных закупок Prozorro, стоимость работ составляла 60 миллионов гривен.

Для «Олимпийца» приобрели спортинвентарь на 17 миллионов грн

Кроме того, 18 июня областное управление по имущественным отношениям объявило еще один тендер по капитальному ремонту спортивной школы «Олимпиец».

За 17,3 миллионов гривен ведомство планировало закупить для заведения спортивный инвентарь и технику, а также обустроить зоны для разных видов спорта. В частности, тренировочные барьеры, стартовые колодки, планки для прыжков в длину, стойку для прыжков с шестом и т.д.

Ранее мы рассказывали о начале работ по ремонту спорткомплекса «Олимпиец». Они начались в 2018 году и первоначально было запланировано, что ремонт закончат к концу 2019 года. Но, как видно, для полного завершения понадобилось еще два полных года.

Какое-то время ремонт там совмещали с тренировками легкоатлетов. Хотя спортсменам приходилось заниматься в неотапливаемом здании.

Также «Одесская Жизнь» писала о промежуточных этапах реконструкции «Олимпийца».

Еще новости Одессы о спортивных объектах:

Фото «Суспільне Одеса»