В Одессе готовятся восстанавливать Музей морского флота и Дворец спорта

Тендеры и по первом и по второму объектам объявило Управление Одесского областного совета по имущественным отношениям.

Интерьеры Английского клуба ждут восстановления уже 16 лет

На разработку научно-проектной документации для ремонтно-реставрационных работ Музея морского флота (здание Английского клуба) по улице Ланжероновской, 6 областные фласти готовы потратить 6 млн 465 тыс. грн.

Напомним, что здание Музея морского флота сильно пострадало от пожара в 2005 году. С тех пор его трижды пытались ремонтировать, но так ни разу и не довели дело до конца.

Читайте также: 4 крупных больницы в Одессе ждет реконструкция

Дворец спорта превратят в ледовую арену

Второй тендер посвящен реконструкции одесского Дворца. Пока, на первом этапе, ищут того, кто подготовит проектно-сметную документацию по ремонту Одесского дворца спорта, расположенного на проспекте Шевченко, 31. За это области готова заплатить максимальную сумму в 11 млн 934 тыс. грн.

Дворец спорта должен быть реконструирован как часть президентской программы «Велике будівництво».

Морской город просто не может быть без морского музея. Я лично занимался этим вопросом с марта. Так что мы обязаны полностью восстановить здание-памятник. Что же касается Дворца спорта: этот объект имеет очень большой потенциал как ледовая арена для международных соревнований – я неоднократно слышал это от специалистов, работающих на общегосударственном уровне,

– прокомментировал объявление тендеров руководитель одесского облсовета Григорий Диденко.

Еще похожие новости: