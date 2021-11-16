Новости Одессы и Одесской области

В Одессе готовятся восстанавливать Музей морского флота и Дворец спорта

В Одессе готовятся восстанавливать Музей морского флота и Дворец спорта

Пока объявлены тендеры на изготовление ремонтно-проектной документации объектов.

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Тендеры и по первом и по второму объектам объявило Управление Одесского областного совета по имущественным отношениям.

Интерьеры Английского клуба ждут восстановления уже 16 лет

На разработку научно-проектной документации для ремонтно-реставрационных работ Музея морского флота (здание Английского клуба) по улице Ланжероновской, 6 областные фласти готовы потратить 6 млн 465 тыс. грн.

Так сейчас выглядит Музей морского флота внутри

Напомним, что здание Музея морского флота сильно пострадало от пожара в 2005 году. С тех пор его трижды пытались ремонтировать, но так ни разу и не довели дело до конца.

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Дворец спорта превратят в ледовую арену

Второй тендер посвящен реконструкции одесского Дворца. Пока, на первом этапе, ищут того, кто подготовит проектно-сметную документацию по ремонту Одесского дворца спорта, расположенного на проспекте Шевченко, 31. За это области готова заплатить максимальную сумму в 11 млн 934 тыс. грн.

Одна из визуализаций возможного интерьера одесского Дворца спорта

Дворец спорта должен быть реконструирован как часть президентской программы «Велике будівництво».

Морской город просто не может быть без морского музея. Я лично занимался этим вопросом с марта. Так что мы обязаны полностью восстановить здание-памятник. Что же касается Дворца спорта: этот объект имеет очень большой потенциал как ледовая арена для международных соревнований – я неоднократно слышал это от специалистов, работающих на общегосударственном уровне,

– прокомментировал объявление тендеров руководитель одесского облсовета Григорий Диденко.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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