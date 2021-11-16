В Одессе готовятся восстанавливать Музей морского флота и Дворец спорта

Пока объявлены тендеры на изготовление ремонтно-проектной документации объектов.
Тендеры и по первом и по второму объектам объявило Управление Одесского областного совета по имущественным отношениям.
Интерьеры Английского клуба ждут восстановления уже 16 лет
На разработку научно-проектной документации для ремонтно-реставрационных работ Музея морского флота (здание Английского клуба) по улице Ланжероновской, 6 областные фласти готовы потратить 6 млн 465 тыс. грн.
Напомним, что здание Музея морского флота сильно пострадало от пожара в 2005 году. С тех пор его трижды пытались ремонтировать, но так ни разу и не довели дело до конца.
Читайте также: 4 крупных больницы в Одессе ждет реконструкция
Дворец спорта превратят в ледовую арену
Второй тендер посвящен реконструкции одесского Дворца. Пока, на первом этапе, ищут того, кто подготовит проектно-сметную документацию по ремонту Одесского дворца спорта, расположенного на проспекте Шевченко, 31. За это области готова заплатить максимальную сумму в 11 млн 934 тыс. грн.
Дворец спорта должен быть реконструирован как часть президентской программы «Велике будівництво».
Морской город просто не может быть без морского музея. Я лично занимался этим вопросом с марта. Так что мы обязаны полностью восстановить здание-памятник. Что же касается Дворца спорта: этот объект имеет очень большой потенциал как ледовая арена для международных соревнований – я неоднократно слышал это от специалистов, работающих на общегосударственном уровне,
– прокомментировал объявление тендеров руководитель одесского облсовета Григорий Диденко.
Еще похожие новости:
- В Одессе ожидается реконструкция части комплекса усадьбы князя Воронцова
- Под видом реконструкции в центре Одессы строят новую высотку (фото)
- В Одессе реконструируют Курсантскую и Градоначальницкую лестницы