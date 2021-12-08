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В Одессе ищут проектировщика новой лестницы с Санаторного переулка до Трассы здоровья (фото)

В Одессе ищут проектировщика новой лестницы с Санаторного переулка до Трассы здоровья (фото)

Управление капитального строительства (УКС) Одесского городского совета ищет проектировщика лестницы, которая должна вести к морю со стороны с Санаторного переулка до Трассы здоровья.

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Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок Prozorro.

Тендер на проект лестницы с Санаторного переулка – второй по счету

Согласно представленной тендерной документации, подрядчик должен будет рассчитать устойчивость склона и спроектировать лестницу длиной около 170 метров. Также необходимо будет продумать благоустройство лестницы: освещение, наличие скамеек и урн для мусора между пролетами, перила. Покрытие лестницы не должно быть скользким. А прослужить лестница должна будет не менее 20 лет.

Указанная стоимость работ – почти 1,5 млн грн. Их необходимо завершить до конца мая 2022 года. Сроки строительства новой лестницы не уточняются.

 

Стоит отметить, что это уже второй объявленный УКС тендер на проектирование новой лестницы с Санаторного переулка: ранее торги по упрощенной процедуре, которые должны были пройти в ноябре этого года, не состоялись: заказчик отклонил все предложения.

Нынешнюю закупку также планируется провести по упрощенной процедуре. Дату аукциона должны назначить после 8 декабря.

Лестница с Санаторного спуска, тендер

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Как сейчас выглядит спуск к морю с Санаторного переулка

Одесский Санаторный переулок находится в районе Французского бульвара. Стоит отметить, что в ближайшее время здесь планируется сдать в эксплуатацию жилкомплексы “Биарриц” и “Кандинский” – в целом это более 800 апартаментов премиум-класса.

Как выглядит нынешний спуск с Санаторного переулка до Трассы здоровья?

спуск с Санаторного переулка2
спуск с Санаторного переулка4
спуск с Санаторного переулка

“Нынешний спуск из Санаторного переулка на Трассу здоровья состоит из одного единственного пролета лестницы, который сменяется грунтовой тропой. Спускаться здесь к морю после дождя не особо комфортно. Да и сам Санаторный переулок местом уж очень комфортным для прогулок не назовешь: сплошные заборы и припаркованные на тротуарах авто”,

– отмечает “Пушкинская”.

Санаторный переулок

Одесский Санаторный переулок нельзя назвать комфортным местом для прогулок. Фото Пушкинской

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Вы также можете узнать об одесских лестницах:

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Редакция ПРОФИЛЬ

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