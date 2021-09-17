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Одесский Воронцовский дворец становится опасным местом – почему? (фото)

Одесский Воронцовский дворец становится опасным местом – почему? (фото)

Одесский Воронцовский дворец, где в настоящее время располагается городской Дворец детского и юношеского творчества, начинает вызывать опасения: здание, и так уже давно нуждающееся в ремонте-реставрации, начинает представлять угрозу из-за аварийного состояния.

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На это обращает внимание одесский историк и гид Александр Бабич. Накануне он опубликовал у себя в Facebook фото, на которых представлено, что с портика угрожающе свисает кусок карниза.

«В Воронцовском дворце ещё работают с детьми? Там вот такие куски портика висят»,

– предупреждает Александр Бабич.

В Воронцовском дворце ещё работают с детьми? Там вот такие куски портика висят. (((

Опубликовано Aleksander Babich Четверг, 16 сентября 2021 г.

 

Фотокорреспондент «Одесской жизни» побывал на месте и убедился, что состояние здания дворца, мягко говоря, оставляет желать лучшего:

Воронцовский дворец
Воронцовский дворец4
Воронцовский дворец6
Воронцовский дворец7
Воронцовский дворец5
Воронцовский дворец2

Стоит отметить, что не в менее удручающем состоянии сейчас пребывает и знаменитая Воронцовская колоннада, о чем «Одесская жизнь» писала еще в начале этого года.

Ранее стало известно о намерении городских властей реконструировать фасад и экстерьер полукруглого здания – части ансамбля Воронцовского дворца в переулке Воронцовском, 2.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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