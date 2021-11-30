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В Одессе на Торговой будут реставрировать дом с Гераклом-Дельфином (фото)

В Одессе на Торговой будут реставрировать дом с Гераклом-Дельфином (фото)

Где в Одессе дом с Гераклом? Нет у нас дома с Гераклом. Точнее – теперь уже нет. Его место занял Дельфин. А вот сам дом – памятник архитектуры на Торговой, 3, – ожидают приятные перемены.

Как в старом одесском дворе вместо Геракла появился Дельфин?

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Этот старый дом находится в самом начале улицы Торговой, почти на бульваре Жванецкого. Здесь всегда надежно закрыты на кодовый замок ворота, а многие местные жители все еще называют его «домом с Гераклом». Другие же говорят о нем уже как о «доме с Дельфином».

Не удивительно: скульптуры Геракла давно уже нет, хотя она и до сей день упоминается как «живая» в некоторых путеводителях до Одессе.

Дом с Гераклом, старое фото

80-е годы

«Одесская жизнь» коснулась истории этого дома, когда рассказывала об улице Торговой.

Во дворе дома на Торговой, 3 и в самом деле много лет красовалась фигура Геракла. Автор скульптуры остался неизвестен, равно как и точная дата ее установки.

Внутридворовая скульптура Геракла успела сняться в фильмах «Волны Черного моря», «Роман и Франческа», «Трень-брень». Именно эта скульптура украсила обложку одного из изданий романа Аркадия Львова «Двор».

Роман "Двор"

Куда же девался Геракл? Как рассказывала мне несколько лет назад одна из жительниц двора, все получилось «просто»: в самом начале двухсотых годов во дворе проводился ремонт. Скульптуру и постамент под ней тоже решили подремонтировать. Подошли рабочие, взялись за мощного Геракла, а он взял и рассыпался.

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Но место долго не пустовало. Вскоре во дворе на месте нашего героя появился другой. Им стал Дельфин с надписью «Мир спасет доброта». Как мы убедились, Дельфин живет-поживает и до сей день. С ним все в порядке.

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Дельфин вместо Геракла

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Ну а сам двор на Торговой, 3 поражает не только скульптура Дельфина, но и тот факт, что выложен он весь лавовыми плитами, придающими ему вид сохранившейся одесской старины.

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Торец дома

Об истории одесского дома на Торговой, 3

Теперь – о самом доме. Это трехэтажный красавец, памятник архитектуры. Охранная табличка гласит, что это «жилой дом второй половины ХIХ столетия».

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Точная дата его постройки неизвестна. Издание «Домофото» указывает 90-е годы ХIХ столетия. Архитектор – А.Минкус. Строился дом для купца первой гильдии А.Пашкова.

С историей дома не все было просто. И выглядеть он мог совсем иначе.

«В 1892 году одесской І-й гильдии купец Георгий Пронин подал на утверждение проект четырехэтажного дома с трехэтажными флигелями с подвалом до Торговой, 1 (образуя букву П).

Проект был с трудом утвержден, причем владелица смежного участка земли – Жеребцова была против такой высокой постройки, потребовалось предварительно утвердить проект городскому Юрисконсульту, также городская управа потребовала устроить вывод вод. В результате разрешение не было дано…»,

– рассказывает ресурс «Домофото».

Мы получили другой дом, который до нас более-менее благополучно донесло время, он теперь – памятник архитектуры. И, кстати, есть предположение, что именно здесь вскоре после постройки находилось швейцарское консульство. Во всяком случае, известно, что швейцарский консул Георг-Адольф фон Фрейденрейх проживал именно здесь.

Впрочем, проживал здесь и английский генеральный консул полковник Чарльз Эдуард Смиф.

Одесский памятник архитектуры на Торговой, 3 будут реставрировать

Глядя сегодня на фасад этого дома, изучая сохранившиеся детали, архитектурные особенности, поневоле чуть ахаешь. Тем более, что здание неплохо сохранилось. Но скоро оно будет смотреться еще лучше.

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Сайт госзакупок Prozorro сообщает, что управление капстроительства Одесского горсовета ищет подрядчика для подготовки проектно-сметной документации на реставрацию здания на улице Торговой, 3.

Дом с Дельфином, реставрация, тендер

Цена вопроса – более одного миллиона гривен. Проект должен быть готов до 30 апреля 2022 года.

На памятнике архитектуры предполагают провести реставрацию фасада и заменить кровлю.

Так что Дельфину, который однажды «появился» здесь на месте бедного старого Геракла, ничего не угрожает…

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Фото и скриншот автора, фото Геракла 1985 года – ресурс «Архитектура Одессы»

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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