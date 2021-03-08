Одесский дом с иллюминаторами: любуемся и печалимся (фото)

Величественный дом с огромным эркером и круглыми окнами по бокам от арки зовется одесситами «домом с иллюминаторами». Его адрес – Лютеранский переулок, 3. Какая красота! И в каком же она сегодня печальном состоянии!

Место историческое и литературное

Памятник архитектуры. В реестре значится как «Дом доходный Аглико». Кто такой Аглико? В 1884 году этим участком владел господин Глико (Аглико). Но к нашему дому он имеет мало отношения.

Именно здесь в 1899 году появилось это здание с круглыми окнами, прозванными сразу же «иллюминаторами». Здание строилось архитектором Поповым в качестве доходного дома. Его владельцем, равно как и участком, был тогда уже П. Балашев.

Доходный дом – значит, сдавались квартиры. Причем, квартиры самые разные, в том числе и далеко не «фешенебельные». Такой вывод делаем мы, вчитавшись в строки «Гранатового браслета» Александра Куприна.

Именно в этот дом «поселил» писатель своего весьма небогатого героя Георгия Желткова: «Комната была очень низка, но очень широка и длинна, почти квадратной формы.

Два круглых окна, совсем похожих на пароходные иллюминаторы, еле-еле ее освещали. Да и вся она была похожа на кают-компанию грузового парохода…». Дополняют впечатление и другие строки из «Гранатового браслета»: «Заплеванная лестница пахла мышами, кошками, керосином и стиркой… Они поднялись еще на два марша. На лестничной площадке было так темно, что Николай Николаевич должен был два раза зажигать спички, пока не разглядел номера квартиры…».

Со стороны переулка мы видим дом четырехэтажным. Но Желтков жил на шестом.

Нужно заглянуть во двор, и становится ясно, что имеется и пятый, и шестой этаж. Вот там и располагались квартиры подешевле – с низкими потолками.

Уже в советские времена, как подсказывает нам ресурс «Домофто», здесь проживали профессор-физиолог Е.И. Синельников, профессор Н.И. Озолин и многие другие.

Его сегодняшний день

Ну а реальная жизнь продолжается, и если фасад старого одесского исторического дома сейчас выглядит еще «так-сяк», да и окна-иллюминаторы, к счастью, живы, проблем у него много. Обваливается штукатурка, на фронтон лучше не смотреть. А во дворе…

Да, недавно здесь отреставрировали прекрасную дверь. Всмотритесь, как она «красуется» на фоне обшарпанных стен…

Двор увешан предупреждающими «криками» о том, что здесь лучше не ходить, здесь – не стоять: рушатся фасад и стены, есть серьезные проблемы с крышей.

Жильцы этого дома – люди активные. По поводу своих проблем пишут много, вплоть до Верховной Рады, видеообращения записывают.

Лютеранский переулок, 3 🏚Почему рушатся дома?! Наглядный пример – 🏡Лютеранский переулок, 3. Можно увидеть, какие серьезные последствия уже наступили из-за неисправной канализации и водопровода.❌💧 В старом фонде сети не ремонтировались десятилетиями. Отсюда – частое подтопление грунта и несущих стен, обрушения и обвал зданий! Канализация и водопровод – основа целостности любого здания. Рад, что общими усилиями удаётся проводить их замену и сохранить красивые здания исторического центра города. Дмитрий Жеман 👍 #говорю_делами

#давайте_сделаем_вместе Опубликовано Василием Иеремия – официальная публичная страницей Пятница, 17 июля 2020 г.

А еще старый двор, воспетый в классике, сумел сохранить несколько табличек, сохранившихся от советских времен, старые плиты и многие архитектурные тонкости. Так и хочется стоять здесь и изучать каждую деталь. Заодно задуматься: неужели старый двор, куда водят экскурсии, не заслужил хотя бы нового асфальта? Или современной плитки. Или восстановления тех же старых плит…

Здесь есть чем любоваться, но будьте осторожны: тут обваливается фасад, тут осыпается штукатурка. И очень внимательно смотрите под ноги.

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