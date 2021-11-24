На Черняховского взялись за деревья: пилят сосны перед прокуратурой

24 ноября перед зданием прокуратуры Приморского района на улице Черняховского люди с инструментами начали пилить сосны. Многих одесситов это обеспокоило. «Одесская Жизнь» выяснила, что там происходит.

За этими хвойными деревьями, которые раньше украшали улицу, в последнее время никто не ухаживал. Многие из них деформировались и начинали засыхать.

Зачем пилят сосны на Черняховского

Как оказалось, люди с пилами и топорами – это работники КП «Одесгорзелетрест». И приехали они не уничтожать деревья, а привести их в порядок.

Сосны чистят от сухих веток. Деревья, которым невозможно помочь, уберут, остальные же подлечат. Кроме того вокруг них, как рассказали сотрудники Горзелентреста, разобьют клумбу.

Можно предположить, что коммунальщики взялись облагораживать это место в связи с ремонтом всей улицы Черняховского. За «прокурорские» сосны взялись, чтобы место, где они растут, соответствовало образу новенькой отремонтированной улицы и не диссонировало с ним.

Ситуация с соснами обеспокоила одесситов потому, что недавно в городе разгорелся скандал из-за попытки уничтожить голубые ели перед зданием Одесской облгосадминистрации.

Напомним, что в Одессе сейчас проходит акция по высадке 1000 белых акаций — деревьев, считающихся символом Одессы.

А в минувшую субботу на территории бывшего санатория «Красные Зори» одесситы высадили 41 дерево, которые должны стать основой для планируемого там парка-мемориала «Воскресенский».

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Фото Виктории Кучурки