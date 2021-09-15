Зеленая Одесса: в городе высадят почти 20 тысяч саженцев

Коммунальщики хотят закупить 10 дубов, 100 софор, 200 грабов и 30 саженцев красивейшей кельрейтерии метельчатой. Также в планах закупка 800 кустов японской спиреи, еще 800 — бирючины овальнолистной, 12 тысяч кустов бирючины обычной, а еще пять тысяч кустов двух видов мискантуса китайского. Ко всему этому еще необходимо 1000 метров квадратного рулонного газона. Зеленое богатство высадят в Стамбульском и во многих других парках и скверах города.

Ранее мы рассказывали о том, что этой осенью в Одессе высадят 1000 деревьев акации.

Смотрите также наш фоторепортаж о цветущих акациях.