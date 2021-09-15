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Зеленая Одесса: в городе высадят почти 20 тысяч саженцев

Зеленая Одесса: в городе высадят почти 20 тысяч саженцев

Коммунальное предприятие «Горзелентрест» объявило тендер на покупку почти 19 тысяч саженцев деревьев и кустов.

Коммунальщики хотят закупить 10 дубов, 100 софор, 200 грабов и 30 саженцев красивейшей кельрейтерии метельчатой. Также в планах закупка 800 кустов японской спиреи, еще 800 — бирючины овальнолистной, 12 тысяч кустов бирючины обычной, а еще пять тысяч кустов двух видов мискантуса китайского. Ко всему этому еще необходимо 1000 метров квадратного рулонного газона. Зеленое богатство высадят в Стамбульском и во многих других парках и скверах города.

Ранее мы рассказывали о том, что этой осенью в Одессе высадят 1000 деревьев акации.

Смотрите также наш фоторепортаж о цветущих акациях.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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