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Эко-активист Владислав Балинский: «Пилить нельзя пересадить»

Эко-активист Владислав Балинский: «Пилить нельзя пересадить»

Руководитель общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский поделился своим мнением о спасении зеленых насаждений в Одессе.

Владислав БалинскийВ выходные Одесса закипела негодованием. Перед зданием облгосадминистрации начали уничтожать пятидесятилетние голубые ели. Работники КП «Горзелентрест» спилили четыре хвойных дерева. При этом, заказчиком работ является КП «Областная служба эксплуатации административных зданий», а акт на удаление десяти елей выдал городской департамент экологии.

Согласно п. 9.1.12 Правил содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины десять красивейших голубых елей признаны аварийными. Но Правила гласят, что «аварийное дерево — это дерево, которое может представлять угрозу для жизни и здоровья пешеходов, транспортных средств, повредить линии электропередач, здания и сооружения или находится в поврежденном состоянии в результате снегопадов, валежника, урагана и других стихийных природных явлений или при наличии гнилой сердцевины ствола, значительной суховершинности, достижения возрастного предела». Однако, говорит эколог Владислав Балинский, ни один из этих признаков не относится к спиленным возле здания ОГА голубым елям. На фото и видео отчетливо видно: срез дерева плотный, никаких признаков гнили, ветви и верхушки зеленые.

голубая ель уничтожение 1

Чтобы спасти оставшиеся зеленые красавицы, экологи рассматривают вариант пересадки шести елей. Владислав Балинский рассказал, что для этого нужно.

  1. Это возможно, потому что деревья посажены здесь взрослыми и их корневая система частично подготовлена.
  2. Выкапывать нужно вручную и есть риск, что корни находятся в твердом строительном мусоре. В таком случае мероприятие будет провальным.
  3. Вес подготовленной комы должен составлять не менее двух тонн. Вес всего дерева составит около 7,5 тонн. Нужен кран с грузоподъемностью 50 тонн, экскаватор и длинный грузовик.
  4. Мероприятия по копанию, транспортировке, посадке и что самое главное — уходу за такими деревьями стоят очень и очень дорого! И да, поскольку деревья — живые организмы, никто не дает гарантий.
  5. Глава КП «Горзелентрест» Юнис Байрамов уже нашел ресурс для трансплантации деревьев. Техническую часть работы и дальнейшую заботу о елях также готовы взять на себя специалисты КП «Горзелентрест». Научное сопровождение от организации «Зеленый лист».
  6. Спустя два месяца вероятность того, что ели приживутся, была бы намного выше
  7. Все готовы начать работать, но мы все еще с нетерпением ждем более умного и менее дорогого способа решения проблемы. Например, планирование комплексного ухода и обрезки этих деревьев, работа по укреплению корневища. Или, хотя бы перенести мероприятия по пересадке на позднюю осень.

голубая ель уничтожение 2

P.S. Кроме всего, есть несколько вещей, которые позволяют мне рассматривать данный вопрос, как провокацию антиукраинской пропаганды. Так, например, одно из одесских изданий сообщило своим читателям, что, вырубая 50-летние ели, готовят площадку для строительства сквера героев Небесной сотни.

Владислав Балинский, эко-активист, руководитель общественной организации «Зеленый лист»

ФОТО: Владислав Балинский, «Зеленый лист», Facebook

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