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В Одессе прошел военно-морской парад: захватывающее зрелище (фоторепортаж)

В Одессе прошел военно-морской парад: захватывающее зрелище (фоторепортаж)

24 августа, в день 30-й годовщины со дня обретения Украиной независимости в Одессе прошел парад Военно-морских сил Вооруженных сил Украины с участием кораблей, авиации, парашютистов, водолазов и спецподразделений.

Наблюдать зрелищное представление можно было с пляжа Ланжерон.

Программа:

  • Прохождение боевых кораблей, катеров и судов,
  • Пролет морской авиации и Воздушных Сил ВСУ. Летчики будут демонстрировать фигуры пилотажа самолетами легкомоторной гражданской авиации.
  • Прохождение кораблей стран-партнеров, Госпогранслужбы и яхт Одесской областной Федерации парусного спорта.
  • Морские десантники покажут высадку, огневое поражение береговых целей и артиллерийский бой с катерами «противника».
  • Вечером корабли выстроятся в порту и на них зажгут ночную иллюминацию.
  • В здании Морского вокза пройдет показ техники и вооружений ВМС ВС Украины.
морской парад
морской парад
морской парад
морской парад
морской парад
морской парад
морской парад
морской парад
морской парад
морской парад
морской парад
морской парад

В течении всего дня на Морском вокзале Одессы будет проходить выставка вооружений и спецсредств украинского флота.

А вечером, когда стемнеет, на кораблях, катерах и яхтах зажжется праздничная иллюминация.

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