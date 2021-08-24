В Одессе прошел военно-морской парад: захватывающее зрелище (фоторепортаж)

24 августа, в день 30-й годовщины со дня обретения Украиной независимости в Одессе прошел парад Военно-морских сил Вооруженных сил Украины с участием кораблей, авиации, парашютистов, водолазов и спецподразделений.
Наблюдать зрелищное представление можно было с пляжа Ланжерон.
Программа:
- Прохождение боевых кораблей, катеров и судов,
- Пролет морской авиации и Воздушных Сил ВСУ. Летчики будут демонстрировать фигуры пилотажа самолетами легкомоторной гражданской авиации.
- Прохождение кораблей стран-партнеров, Госпогранслужбы и яхт Одесской областной Федерации парусного спорта.
- Морские десантники покажут высадку, огневое поражение береговых целей и артиллерийский бой с катерами «противника».
- Вечером корабли выстроятся в порту и на них зажгут ночную иллюминацию.
- В здании Морского вокза пройдет показ техники и вооружений ВМС ВС Украины.
В течении всего дня на Морском вокзале Одессы будет проходить выставка вооружений и спецсредств украинского флота.
А вечером, когда стемнеет, на кораблях, катерах и яхтах зажжется праздничная иллюминация.
Еще по теме: Морской парад и мега-концерт: как в Одессе отметят День Независимости (программа)
В центре Одессы проходит Марш защитников и патриотов Украины