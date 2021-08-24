В Одессе прошел военно-морской парад: захватывающее зрелище (фоторепортаж)

Фотофакт: одесская мэрия принарядилась к праздникам Здание одесской мэрии немного приукрасили ко Дню независимости – на фасаде появилось изображение желто-голубого цветка с якорями. ПОДРОБНЕЕ

Одесский Воронцовский маяк стал «сине-желтым» (фото) Сегодня утром, 21 августа, одесский Воронцовский маяк украсил огромный украинский флаг. Такая акция уже второй год подряд открывает традиционный Вышиванковый фестиваль. ПОДРОБНЕЕ