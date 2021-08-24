В центре Одессы проходит Марш защитников и патриотов Украины

Праздничное шествие стартовало в 9:00 на улице Дерибасовской.

Участники акции развернули стометровый флаг Украины.

Вместе с этим и другими флагами, портретами защитников страны, и патриотическими плакатами участники пройдут по улицам Ришельевская, Пантелеймоновская, Привокзальной площади, Итальянскому бульвару, далее через Куликово поле, по улице Канатной, через сквер Героев Небесной сотни к памятному камню на месте , где будет Мемориал воинам Одессы.

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Фото Суспільне Одеса