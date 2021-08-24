Новости Одессы и Одесской области

Одесская полиция ищет, кто развесил на мостах матерные ругательства в адрес Зеленского

Одесская полиция ищет, кто развесил на мостах матерные ругательства в адрес Зеленского

Сегодня на нескольких мостах в Одессе появились плакаты с оскорбительными высказываниями в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Их повесили утром, 24 августа, как раз в День Независимости Украины. В полиции Одесской области сообщили, что расценивают сучившееся как хулиганство.

Содержание плакатов полицейские назвали дерзким и циничным.

Плакаты были демонтированы, а по факту их появления начато расследование по ч. 2 ст. 296 Криминального кодекса Украины.

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Фото очевидцев из соцсетей

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Редакция ПРОФИЛЬ

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