Яйцом промахнулись, зеленкой попали: в Киеве напали на экс-президента Петра Порошенко

Инцидент произошел на Аллее Героев Небесной сотни, у верхнего выхода метро Крещатик.
Об этом сообщает BBC News Украина.
Сначала Порошенко шел вместе с участниками Марша защитников, посвященного Дню Независимости.
Когда группа свернула на Аллею Героев Небесной сотни, в политика кто-то пытался попасть яйцом с моста.
Затем Порошенко подошел к часовне Небесной сотни, где в него попали зеленкой.
На фото видно, что зеленка залила нижнюю половину лица политика и левый глаз.
После этого Порошенко попросил помощи у патрульной полиции и правррхранители на своей машине отвозят его с места происшествия.
По предварительной информации молодого человека, облившего Петра Порошенко зеленкой уже задержали.
Источник: BBC
Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что экс-президент Петр Порошенко приезжал в Одессу, чтобы проводить в последний путь директора Одесского художественного музея, художника Александра Ройтбурда
Фото BBC