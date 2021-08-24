Яйцом промахнулись, зеленкой попали: в Киеве напали на экс-президента Петра Порошенко

Инцидент произошел на Аллее Героев Небесной сотни, у верхнего выхода метро Крещатик.

Об этом сообщает BBC News Украина.

Сначала Порошенко шел вместе с участниками Марша защитников, посвященного Дню Независимости.

Когда группа свернула на Аллею Героев Небесной сотни, в политика кто-то пытался попасть яйцом с моста.

Затем Порошенко подошел к часовне Небесной сотни, где в него попали зеленкой.

На фото видно, что зеленка залила нижнюю половину лица политика и левый глаз.

После этого Порошенко попросил помощи у патрульной полиции и правррхранители на своей машине отвозят его с места происшествия.

По предварительной информации молодого человека, облившего Петра Порошенко зеленкой уже задержали.

Источник: BBC

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что экс-президент Петр Порошенко приезжал в Одессу, чтобы проводить в последний путь директора Одесского художественного музея, художника Александра Ройтбурда

Фото BBC